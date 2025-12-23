La última locura de Karim Benzema: se compra un 'Picasso' de un precio desorbitado

Karim Benzema, ex jugador del Real Madrid y actual jugador del Al-ittihad, vive el tramo final de su carrera en la Liga Saudí. El delantero francés decidió marcharse del conjunto blanco el domingo 4 de junio de 2023. Benzema y el club blanco separaban sus caminos tras 14 años vinculados y muchos éxitos tanto individuales como colectivos.

El delantero decidió embarcarse en un proyecto personal y profesional, el que le ofrecía Al Ittihad desde Arabia Saudí, con el único objetivo de seguir engrandeciendo su figura.

En el Al-Ittihad comparte vestuario con jugadores como Fabinho o N'Golo Kanté. "Hay mucha motivación por hacer las cosas bien, se está haciendo un buen equipo, cada día más fuerte y me siento mucho mejor", decía tras su llegada al club.

Sobre la competición, añadía que, aunque sea todavía un poco desconocida para muchos, se siente bien y preparado para rendir a un nivel mayor que al de su año de debut. "No será fácil porque la Liga es complicada, cada vez los equipos se refuerzan más y mejor. Hay rivales muy fuertes y muy buenos, pero esta temporada creo que podemos hacer cosas muy bonitas. El año pasado las cosas no funcionaron. Tenemos mucho mejor fútbol, para poder jugar bien y poder ganar la Liga, que es el trofeo más importante para el club, los seguidores. Hay fútbol y ganas", decía.

Un salario elitista

En Arabia, Benzema está adquiriendo un gran patrimonio. El conjunto saudí le embolsa alrededor de 200 millones de euros, lo que le permite terminar su carrera con un gran cojín. El francés es un inversor. Acumula su fortuna en distintos proyectros y de forma diversificada, y tiene otros carísimos hobbies, como coleccionar relojes de lujo y coches de alta gama.

El jugador, de nacionalidad francesa y raíces argelinas, ha causado sensación en su cuenta de Instagram tras compartir una imagen acompañada del mensaje “welcome home”. En la fotografía aparece observando y recostado sobre el marco del cuadro de Picasso Retrato d’Homme Barbu (1964), una adquisición reciente que, según especialistas del sector, habría supuesto un desembolso cercano al millón de euros. Un autorregalo de lujo para celebrar su cumpleaños número 38, que tuvo lugar el pasado 19 de diciembre.

Una pieza única

La pintura formaba parte de la colección expuesta en una prestigiosa galería de Nueva York dirigida por el marchante Helly Nahmad, conocido por trabajar con grandes figuras del impresionismo como Modigliani o Monet, además de referentes del cubismo como el propio Picasso. La obra, perteneciente a la última etapa creativa del artista malagueño, ya fue exhibida en 2019 en el Museo Picasso de Málaga.

Por ahora no ha trascendido en qué residencia instalará esta valiosa pieza, ya que el futbolista cuenta con varias propiedades repartidas entre distintos lugares, como La Moraleja en Madrid, Yeda en Arabia Saudí, su ciudad natal Lyon y otros puntos de Francia.