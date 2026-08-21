La última 'locura' de Infantino: un Mundial Sub-15 con todas las selecciones del mundo y en Disney World

Gianni Infantino sigue empeñado en llevar los límites de la FIFA mucho más allá. Según una investigación publicada por 'The Athletic', el presidente del organismo mundial impulsó durante el último año conversaciones para desarrollar una Copa del Mundo Sub-15 con nada menos que 211 selecciones, es decir, con representación de todas las federaciones que forman parte de la FIFA.

La idea del torneo no era completamente desconocida. De hecho, la propia FIFA había anunciado públicamente sus intenciones de crear una nueva competición Sub-15. En febrero de 2026, durante el Congreso de la UEFA, Infantino explicó que aspiraba a convertirla en un auténtico “festival” del fútbol mundial, abierto a las 211 asociaciones miembro. El plan contemplaba una primera edición masculina en 2026, una femenina en 2027 y, a partir de 2028, un formato anual que reuniera a chicos y chicas.

Lo que no se conocía hasta ahora era el alcance comercial del proyecto.

Inversores privados detrás del Mundial

Según las informaciones reveladas por The Athletic y recogidas por L'Équipe, Infantino habría impulsado una petición de propuestas para estudiar cómo explotar comercialmente esta gigantesca competición juvenil. La referencia era la Little League World Series, el popular torneo internacional de béisbol para niños que cada verano cuenta con una gran cobertura televisiva en Estados Unidos.

Uno de los grupos interesados habría estado liderado por Juan Carlos Rodríguez, expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y contaría con el respaldo de Eldridge Industries, el holding del empresario estadounidense Todd Boehly, presidente y copropietario del Chelsea.

La propuesta iba mucho más allá de organizar partidos entre selecciones juveniles. La intención era convertir el Mundial en un gran producto de entretenimiento dirigido especialmente al mercado norteamericano.

ESPN, Disney World y un gigantesco festival

Los promotores llegaron a mantener conversaciones con ESPN, que ya retransmite en Estados Unidos la Little League World Series. Una de las posibilidades planteadas era organizar el torneo en el ESPN Wide World of Sports Complex, situado junto a Walt Disney World, en Orlando.

No habría sido un escenario improvisado. El complejo cuenta con numerosas instalaciones deportivas y organiza habitualmente competiciones de fútbol juvenil, algunas de ellas para categorías que llegan hasta Sub-19.

La propuesta habría incluido incluso ceremonias de apertura y clausura vinculadas a los parques de Disney World y la retransmisión del torneo a través de ESPN en Estados Unidos.

La magnitud del proyecto también obligaba a imaginar un formato prácticamente inédito. Algunas informaciones apuntan a una estructura de 32 grupos de seis o siete selecciones para poder acomodar a los 211 participantes.

Un proyecto paralizado

Las conversaciones, sin embargo, quedaron aparcadas antes del inicio del Mundial de 2026, finalmente conquistado por España. La idea de incorporar inversión privada al proyecto no terminó de prosperar y, por ahora, aquella propuesta comercial no se ha materializado.

Eso no significa necesariamente que la FIFA haya renunciado al concepto de una competición Sub-15 global. El propio organismo había presentado públicamente el torneo como uno de los pilares de su estrategia para ampliar las oportunidades de competición internacional para los jóvenes. La FIFA ya convirtió los Mundiales Sub-17 masculino y femenino en torneos anuales y aumentó el número de participantes a 48 equipos en categoría masculina y 24 en femenina.

La incógnita está en qué versión del Mundial Sub-15 terminará sobreviviendo.

Otro frente abierto para Infantino

Las revelaciones llegan además en un momento delicado para Infantino. Su gestión está bajo creciente escrutinio por la expansión constante de las competiciones FIFA y por los intentos de incorporar capital externo a determinados activos comerciales de la organización.

La operación del Mundial Sub-15 se suma así a otro proyecto que terminó siendo abandonado: la posibilidad de abrir una parte del negocio mundialista a inversores privados.

Desde su llegada a la presidencia de la FIFA en 2016, Infantino ha impulsado una transformación radical del calendario internacional. El Mundial absoluto ha pasado de 32 a 48 selecciones, el Mundial de Clubs se ha convertido en una gigantesca competición de 32 equipos y las categorías inferiores también han ampliado formatos y periodicidad.

El Mundial Sub-15 de 211 países, concebido como una mezcla de competición, festival juvenil y gran producto televisivo alrededor de Disney World, llevaba esa filosofía prácticamente hasta su máxima expresión.