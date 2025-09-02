La última aventura de Jamie Vardy: buen clima, comida y muchos goles... junto al bisnieto de Mussolini

No es casualidad el destino que ha elegido Jamie Vardy para colgar las botas a sus 38 años. Al mítico delantero inglés, acostumbrado al mal clima de Leicester, no le pareció mala idea poder disfrutar como mínimo de un año de sol, buen clima y pocas lluvias. Y ni hablar de la gastronomía. Por ello eligió Italia. Tras marcar cientos de goles en distintas categorías del fútbol inglés con el Stocksbridge, Halifax Town, Fleetwood y Leicester City, lo hará en la Serie A de la mano de la US Cremonese.

El reto en Cremona es interesante: mantenerse en la máxima categoría del 'calcio'. Tras perder hace dos cursos la final del playoff contra el Venezia, la Cremonese consiguió doblegar a laSpezia y certificar, dos años después, el ascenso a la Serie A. El espejo no es otro que el Como de Cesc Fàbregas: subir a Primera, firmar un buen año y consolidarse en la categoría.

Jamie Vardy firma con la Cremonese / US Cremonese

Por ello, en Italia han decidido apostar por la voracidad del delantero de Sheffield, que registra 145 goles en Premier League en 342 duelos, siendo el gran líder del Leicester City campeón de liga en la temporada 2015-16. La pasada campaña, con 37 años, marcó 10 goles y repartió cuatro asistencias en 36 partidos. Y eso que los Foxes, muy lejos de su versión de hace una década con Claudio Ranieri en el banquillo, acabaron descendiendo a Championship.

Un vestuario pintoresco

Vardy se encontrará en la Cremonese con un vestuario cuanto menos curioso. Coincidirá con dos exazulgranas, Mika Faye (tras su breve paso fallido por el Rennes) y Antonio Sanabria (que ya ha jugado para cinco equipos distintos en Italia). También compartirá vestuario con Romano Floriani Mussolini, el bisnieto del dictador, cedido por la Lazio, y con Federico Baschirotto, quien formó zaga con Umtiti durante la etapa del francés en el Lecce.

Mika Faye, en su presentación como jugador de la US Cremonese / US Cremonese

Fichado en 2023, una de las estrellas del equipo es Franco Vázquez, que a sus 36 años fue el héroe del ascenso. El Mudo, que defendió los colores del Rayo Vallecano y el Sevilla en España, ha desarrollado buena parte de su trayectoria en Italia, disputando 150 partidos en Serie B y acercándose al centenar en Serie A. Este año, el centrocampista ofensivo estará acompañado en la medular por Warren Bondo, otro de los ilusionantes fichajes de la Cremonese, cedido por el AC Milan.

Jamie, que está dando sus últimos pasos en una carrera única, hecha de fidelidad y mucho trabajo, disfrutará del buen clima y la gastronomía en su primera experiencia lejos de Inglaterra. Pero si alguien piensa que no se esforzará como si fuese el primer día, es que simplemente no conoce a Jamie Vardy. Porque este año, lejos de Leicester y bajo el sol mediterráneo, y como solían decir en territorio de los 'Foxes', escucharemos: Jamie Vardy sta facendo una festa… e tutti sono invitati. (Jamie Vardy está de fiesta... y todo el mundo está invitado).