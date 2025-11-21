La UEFA vende sus derechos en Reino Unido por 1800 millones de euros

La UEFA ha vendido los derechos de retransmisión de la Champions League, la Europa League y la Conference League para el periodo 2027-2031 en Reino Unido a Paramount+, Sky Sports y Amazon por 1600 millones de libras (1800 millones de euros).

Esto supone un incremento respecto al anterior contrato con la cadena TNT Sports, que era de tres años, de 2024 a 2027, y con un valor de 1000 millones de libras. Mientras que en el anterior contrato un año de derechos se valoraba en 333 millones de libras, ahora pasa a 400 millones de libras.

Paramount+ retransmitirá todos los partidos de la Champions, a excepción de uno por jornada que recaerá en Amazon Prime, como ocurre en el periodo actual, con TNT en lugar de Paramount+, en tanto que Sky Sports televisará la Europa League y la Conference League, y la BBC podrá emitir las mejores jugadas de los partidos.