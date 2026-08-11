La UEFA revoluciona el VAR: ahora el aficionado sabrá cuándo intervendrá

La polémica en el fútbol moderno suele ir acompañada del término 'VAR'. Cuántas veces los aficionados (y los propios actores en el campo) se habrán preguntado por qué el videoarbitraje ha entrado en esta acción, o por qué ha hecho la vista gorda en tal otra. La UEFA ha decidido poner fin al asunto (o al menos intentarlo) con la creación de la plataforma 'Clear Line'.

"La pregunta de todos es cuándo el VAR debe intervenir. Este es el tema principal. Nadie sabe cuándo ha de hacerlo. Basamos nuestros 8 años de experiencia, las distintas situaciones VAR y más de 100 jugadas claras, y creamos 'Clear Line'. Es un documento en el que explicamos cuándo y cómo el VAR debe intervenir. Está preparado para que todos puedan tener una línea clara. No es algo solo para los árbitros, es para el fútbol. Es para los jugadores, para los entrenadores, para los aficionados y también para los periodistas", explicó Roberto Rosetti, responsable arbitral de la UEFA.

Cambios en el videoarbitraje / X

La plataforma reúne más de 150 situaciones arbitrales y ofrece directrices detalladas de cómo debe interpretarse la regla. Además, se irá actualizando a medida que avance la temporada con nuevas situaciones o imágenes que dejen todavía más claro el criterio a seguir. El objetivo de la UEFA es que el VAR sea cada vez menos intervencionista, que solo se corrijan errores claros y manifiestos.

"No es una página web para los árbitros, no es una página web diseñada para las organizaciones de árbitros. No, esta es una página web hecha para explicar a cualquiera nuestras líneas maestras. Es el espacio al que nos gustaría que se vaya después de un partido de Champions League para comparar acciones con las de la biblioteca", aseguró Velasco Carballo.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. / EFE

También quiso remarcar que la plataforma no se ha creado únicamente para los árbitros o para los clubes, sino que los propios aficionados podrán usarla para salir de dudas con una acción. "Es una página web para los clubes, para los jugadores, para los fans. En algunos de los textos se pueden encontrar expresiones que son, tal vez, muy coloquiales, no con términos de los árbitros, pero lo hicimos con propósito".

Mayor importancia para el árbitro de campo

Rosetti también puso ejemplos acerca de cuándo debería intervenir el VAR. en acciones como la mano de Maradona contra Inglaterra en el Mundial de 1986 o la mano de Henry en la repesca de la clasificación para el Mundial 2010. Errores claros y manifiestos, que no admitan dudas. El objetivo es dar mayor poder al árbitro de campo, como se había querido en un principio.

"En los meses anteriores, visitando y hablando con exjugadores, entrenadores y periodistas, existía siempre la misma denuncia: es necesario hablar una única lengua técnica en lo que a interpretación del reglamento y del VAR se refiere", zanjó Rosseti. Se trata de un cambio importante para el aficionado, aunque está por ver cómo funcionará. La plataforma ya está activa.