La UEFA prepara nuevos cambios para sus competiciones de selecciones

La clasificación para el Mundial de 2026 y la Liga de Naciones, en la agenda La Eurocopa se mantendrá de 24 equipos, a pesar de las propuestas de ampliarla a 32

El Comité Ejecutivo de la UEFA se reunirá este miércoles con los cambios en sus competiciones de selecciones como principal punto del día. En la agenda está la necesidad de reconfigurar el torneo clasificatorio para la Copa del Mundo, que a partir de 2026 pasará a contar con 48 equipos y aumentará el número de plazas europeas a 16. Además, el organismo pretende impulsar modificaciones en el formato de la Liga de Naciones.

El Mundial de 2026, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá, contará con la presencia de 16 combinados europeos. Ese incremento del número de clasificados de la UEFA obliga a la organización a modificar su fase eliminatoria. En la reunión de este miércoles, el Comité Ejecutivo propondrá que la próxima clasificación mundialista del continente cuente con doce grupos de cuatro o cinco equipos. Este nuevo formato otorgaría, de manera directa, un cupo en la Copa del Mundo a los primeros lugares de cada sector, mientras los segundos se enfrentarían en series de play-off hasta definir los últimos cuatro puestos para Norteamérica 2026.

No solo sufrirá cambios la clasificación europea para el Mundial, sino que también la Liga de Naciones. Eso sí, en esta competición las modificaciones son menores. El nuevo calendario que propondrá el Comité Ejecutivo incluirá dos partidos más, producto de un play-off para la Final Four que incluirá también a los segundos lugares de la Liga A. Hasta la fecha, los primeros entraban directamente a la lucha por el título. De esta manera, la UEFA se asegura partidos extra entre las selecciones más en forma del continente. La que se mantendrá sin cambios es la Eurocopa, a pesar de las propuestas que hubo sobre un incremento de los clasificados hasta 32. La entidad no lo considera buena idea, por lo que el torneo seguirá con sus 24 equipos.