La UEFA levantará el boicot a la FIFA tras recibir garantías sobre el futuro del Mundial

La UEFA está dispuesta a poner fin al boicot a las competiciones de la FIFA después de recibir garantías de que el polémico proyecto para dar entrada a inversores privados en los grandes torneos internacionales no volverá a plantearse. El organismo europeo considera satisfechas las dos condiciones que había impuesto para retirar su amenaza y tiene previsto formalizar la decisión en su próxima reunión del Comité Ejecutivo en Mónaco.

La crisis entre ambas instituciones comenzó después de que trascendiera el proyecto Fifa Forward Enterprises (FFE), impulsado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para crear una nueva estructura comercial a la que se habría vendido un 20% de los derechos de diferentes competiciones, entre ellas el Mundial. La iniciativa provocó una fuerte reacción en el fútbol europeo y llevó a las 55 federaciones de la UEFA a respaldar la posibilidad de boicotear las competiciones de la FIFA.

La primera condición exigida por la UEFA era que el proyecto fuera retirado, algo que la FIFA hizo a finales de julio después de la oposición generada por la propuesta. La segunda era obtener garantías formales de que una iniciativa similar no volvería a ponerse sobre la mesa en el futuro. Según 'The Times', esas garantías ya han sido proporcionadas y permiten desbloquear la situación.

El levantamiento del boicot permitirá, entre otras cosas, que las selecciones europeas participen con normalidad en las próximas competiciones FIFA. La primera afectada habría sido el Mundial femenino sub-20 de Polonia, que comenzará el 5 de septiembre y contará con la presencia de varias selecciones europeas.

La batalla contra Infantino continúa

El final del boicot, sin embargo, no supone el fin de la confrontación entre la UEFA y Gianni Infantino. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, mantiene su exigencia de que el dirigente suizo abandone la presidencia de la FIFA y ha dejado claro que la oposición europea a su gestión continúa.

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Ceferin, que ha descartado presentarse como candidato a la presidencia de la FIFA, considera que Infantino tiene dos opciones: abandonar el cargo o presentarse a las elecciones previstas para marzo de 2027 y enfrentarse a un rival.