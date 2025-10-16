La UEFA investiga a la Juventus por el Fair Play financiero

Nuevo terremoto en Italia. Según ha confirmado la Juventus en un comunicado, el club 'bianconero' está siendo investigado por la UEFA por una posible infracción de las normas financieras, concretamente del Fair Play financiero.

La investigación abarca el período comprendido entre 2022 y 2025 y se centra en posibles irregularidades en la presentación de cuentas y en el cumplimiento del límite de pérdidas permitido por el organismo europeo.

Este nuevo caso se suma a los antecedentes del club turinés, que en 2023 fue sancionado con una multa de 22 millones de dólares y con la exclusión durante un año de las competiciones europeas por incumplir el anterior reglamento financiero.

Según la información publicada por 'Reuters', el proceso actual podría derivar en sanciones económicas o en restricciones deportivas, como la limitación para inscribir jugadores en competiciones de la UEFA durante la temporada 2026-27. Se espera que la resolución llegue en la primavera de 2026.

Además, el club anunció que su director ejecutivo, Maurizio Scanavino, dejará su cargo el próximo 7 de noviembre, en medio de esta nueva etapa de incertidumbre institucional.