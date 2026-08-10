La UEFA indemnizó con 175.000 euros a la supuesta amante de Infantino

Los problemas para Infantino no paran de crecer. Hace algunos días, 'The Telegraph' revelaba que, durante su etapa en la UEFA, el suizo había tenido una aventura extramatrimonial con una empleada del máximo organismo del fútbol europeo, a la cual supuestamente se le ofreció una gran cantidad de dinero para abandonar su puesto de trabajo.

Ahora, el mismo medio ha confirmado que la cifra exacta ofrecida fue de 175.000 euros. Este pago se produjo justo después de que la empleada hubiese recibido un aumento salarial tras ascender dentro de la UEFA. Finalmente, la mujer abandonó su puesto y aceptó entrar en una escuela de negocios para posteriormente terminar trabajando en otra importante organización deportiva internacional.

En cuanto salió la exclusiva, la UEFA consideró abrir una investigación sobre lo sucedido, un hecho que ocurrió durante la época de Platini, el cual supuestamente se confrontó con Infantino una vez se enteró de la infidelidad, y formó parte del plan de indemnizar a la empleada.

Infantino está casado y es padre de cuatro hijos. Un portavoz de la FIFA negó los hechos, añadiendo que "durante su presidencia, todo se hizo siempre correctamente".