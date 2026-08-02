La UEFA y la Concacaf acorralan a Infantino: ultimátum tras retirar el proyecto del Mundial

La retirada del polémico proyecto para vender una participación de la Copa del Mundo no ha servido para calmar la tormenta que rodea a Gianni Infantino. Al contrario. Según informa L'Équipe, la UEFA y la Concacaf consideran que el presidente de la FIFA ha quedado seriamente debilitado y creen que ha llegado el momento de impulsar un cambio en la gobernanza del organismo.

Infantino anunció en la madrugada del sábado que renunciaba a sacar adelante la iniciativa conocida como "FIFA Forward Enterprise", una sociedad con la que pretendía dar entrada a inversores privados mediante la venta de cerca del 20% de sus acciones. El objetivo era recaudar unos 4.200 millones de dólares y valorar la nueva empresa en torno a los 20.000 millones.

En su comunicado, el dirigente defendió que la propuesta buscaba reforzar el apoyo económico a las federaciones con menos recursos. "Nuestro objetivo siempre ha sido —y seguirá siendo— unir y mejorar", aseguró. También explicó que el proyecto pretendía "sentar las bases para un mayor fortalecimiento de nuestras asociaciones miembro de la FIFA y de nuestro deporte a nivel mundial".

Sin embargo, la oposición frontal de la UEFA, la Confederación Asiática (AFC) y la Concacaf terminó por hacer inviable la operación. Eso sí, la crisis no solo ha provocado un enfrentamiento entre confederaciones. De acuerdo con L'Équipe, también ha generado una inédita contestación dentro de la propia FIFA.

Infantino, en el ojo del huracán

Carlos Cordeiro, hasta ahora uno de los principales asesores de Infantino, presentó su dimisión inmediata y marcó distancias con el proyecto. "Que quede claro: no participé en esta propuesta y me opongo categóricamente a ella", afirmó, antes de añadir que era "perjudicial para las federaciones miembro de la FIFA, perjudicial para el fútbol y perjudicial para el futuro a largo plazo de este deporte".

También Kevin Lamour, alto ejecutivo de la FIFA, cargó contra la iniciativa en declaraciones a L'Équipe. "He visto suficiente para hacer una excelente serie de televisión", ironizó antes de sentenciar que "el proyecto que ha generado tanta controversia y debate no es un proyecto de la FIFA. Mucho menos es un proyecto de la administración de la FIFA. Es el proyecto de un solo individuo".

Además, según publica The Telegraph, la UEFA habría llegado incluso a trasladar un ultimátum al presidente de la FIFA: dimitir o exponerse a una posible moción de censura promovida por las federaciones miembro.

Lluvia de críticas

Las críticas también han llegado desde importantes federaciones nacionales. El presidente de la Federación Alemana, Bernd Neuendorf, aseguró que Infantino "actuó unilateralmente, sin transparencia y, en definitiva, de forma irresponsable".

Por su parte, la Federación Inglesa considera que ha llegado "hora de una revisión exhaustiva y rigurosa del liderazgo y la gobernanza de la FIFA para garantizar que el fútbol mundial se gestione con transparencia".

Asimismo, la Concacaf se alineó con la postura de la UEFA y denunció que el futuro del principal activo del fútbol mundial se había negociado "sin transparencia, consulta ni debido proceso".

Para la confederación americana, este episodio constituye "un síntoma de una gobernanza que ha dejado de priorizar el fútbol" y considera que "es imperativo un cambio radical en esta presidencia".

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Pese a que, por el momento, Infantino sigue siendo el único candidato para las elecciones de la FIFA previstas en marzo de 2027 en Rabat, L'Équipe sostiene que nunca antes había afrontado un nivel de contestación tan elevado. La batalla por el control del organismo, lejos de terminar con la retirada del proyecto, parece haber entrado en una nueva fase.