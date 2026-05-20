La UEFA aprueba una gran revolución en el fútbol de selecciones

El fútbol de selecciones sigue generando debate temporada tras temporada y parón tras parón. Con defensores y detractores, los máximos organismos del fútbol mundial siguen buscando y ejecutando fórmulas que permitan generar atractivo en las competiciones de selecciones. Es el caso de la UEFA en Europa, que avanzó en ese aspecto con la creación de la Nations League para suprimir amistosos y que ahora ha aprobado una nueva revolución.

"Tras una revisión exhaustiva de los formatos actuales de las competiciones de selecciones nacionales masculinas de la UEFA y una amplia consulta con todas las federaciones miembro de la UEFA, se ha validado un nuevo concepto para su implementación después de la UEFA EURO 2028", expone el comunicado.

Los cambios entrarán en vigor a partir de 2028 y los definen como "un nuevo concepto para las competiciones de selecciones nacionales masculinas". Pero, ¿en qué consiste la gran modificación? Las eliminatorias europeas de clasificación para el Mundial ahora se asemejarán al formato de la Champions League con dos grandes ligas de 36 y 18 o 19 equipos; y competiciones como la Nations League se estructurarán en un sistema de tres ligas por niveles.

Nations League

A partir de la temporada 28/29, la Nations League pasará de estar formada por cuatro ligas con diferentes grupos a estar integrada por tres ligas de 18 equipos. Cada una de las tres ligas estará compuesta por tres grupos de seis equipos que disputarán cinco partidos contra cinco rivales diferentes, ya sea en casa o a domicilio.

Ahí es donde viene a la memoria el nuevo formato de la Champions, competición en la que cada equipo disputa ocho partidos ante rivales diferentes, cuatro en casa y cuatro fuera. En cuanto a la fase final de la Nations, la Final Four de la Liga A (de ahí sale el campeón) y los playoffs de ascenso/descenso de las Ligas B y C se mantendrán intactos.

Clasificatorio Mundial

Por lo que respecta a la fase de clasificación para el Mundial, dejará de existir la división de doce grupos existente hasta el momento para crear únicamente dos ligas. La Liga 1 estará formada por los 36 equipos que en la Nations League formen parte de las Ligas A (18) y B (18), mientras que la Liga 2 estará formada por las 18 o 19 selecciones restantes de la Liga C de la Nations.

A su vez, la mencionada Liga 1 tendrá tres grupos de 12 equipos y cada uno de ellos disputará seis partidos contra seis rivales diferentes, ya sea en casa o a domicilio (como en la Champions). Por su parte, la Liga 2 de la fase clasificatoria para el Mundial tendrá el mismo formato que la Liga C de la Nations League, con tres grupos de 6 (uno puede ser de 7).

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A partir de ahí, los equipos mejor clasificados de cada grupo de la Liga 1 se clasificarán directamente para el Mundial, mientras que el resto de plazas saldrán de un play-off que garantizará también oportunidades justas para los equipos de la Liga 2.