La UE Santa Coloma de Ramon Maria Calderé hace historia en Andorra

Cuando Ramon Maria Calderé aterrizó el pasado verano en la UE Santa Coloma de Andorra el objetivo del club no era otro que rascar la posibilidad de ir a Europa la próxima temporada. Se había quedado a las puertas. Sin embargo, lo que pocos se esperaban es que el equipo no solo tenga competición continental, sino que en territorio andorrano ha logrado un doblete tremendamente espectacular. Porque es un doblete, y porque ha ganado la Liga por primera vez en su historia.

Irá a Europa la UE Santa Coloma. Y lo hará por la puerta grande después de que en el campeonato de la regularidad haya acabado primero, con veinte victorias, cinco empates y tan solo una derrota. Un temporadón de los chicos de Ramon Maria Calderé, que ya está algo más que acostumbrado a hacer triunfar a sus equipos en su primera temporada. No le va demasiado eso del periodo de adaptación. O sino, que se lo pregunten al Teruel, por ejemplo.

Calderé, campeón en Andorra / UESC

"Objetivo: jugar Europa"

"Cuando llegué el presidente me dijo que el objetivo era jugar en Europa. O ganar la Liga o ganar la Copa. Pero claro, ganar las dos competiciones, pues no lo esperábamos. Hemos hecho historia porque no habíamos ganado nunca la Liga ni hemos jugado nunca una previa de la Champions", aseguró el técnico de Vilarodona en declaraciones a SPORT. También será la primera vez que el veterano preparador catalán dirija en un partido de la máxima competición europea de clubes. Una cita más que especial para él: "A mi edad, pensaba que ya no llegaría".

No es casualidad que su UE Santa Coloma haya acabado la temporada con un doblete. Calderé lo resumen muy fácil: la gran labor en la captación del talento del director deportivo Xavi Romero. "Tengo una plantilla muy joven, quizás la más joven del campeonato, pero con una gran calidad individual. Algunos venían del filial del Elche, otros del Hércules, otros ni los conocía... y me han sorprendido", precisó el técnico.

Después, han pasado por la libreta de Calderé, un entrenador que se acerca al ADN Barça, aunque prefiere darle algo más de verticalidad. Así define él mismo a sus equipos: "Yo parto de la base que quiero un equipo que tenga el máximo de tiempo la pelota, pero sí que hay un condicionante muy claro: el orden y la disciplina. La preparación física que yo he aprendido con Paco Seirul·lo, de físico pero con pelota. He querido siempre que mis equipos sean muy intensos. Quiero tener la pelota, pero, si no la tengo, lo que quiero es tener un bloque medio y extremos muy rápidos. Soy más vertical que el ADN Barça puro".

Ahora, con el éxito ya logrado, la competición no para. Calderé no se conforma y aspira, por un lado, a hacer un buen papel en Europa y, por el otro, conseguir un triplete con la Supercopa de Andorra: "Queremos disfrutar mucho estas previas de la Champions. Nos pueden tocar equipos muy potentes, pero queremos disfrutarlo. Si nos eliminan, iremos a la Conference League. Tenemos al menos dos eliminatorias europeas. En Andorra, ahora queremos ganar la Supercopa también y hacer el triplete".