El Udinese asalta el Giuseppe Meazza

El Inter de Milán dejó escapar este domingo una ventaja de un gol y encajó una remontada ante el Udinese (1-2), en apenas 10 minutos antes del descanso, que supuso su primera derrota de la temporada.

Ni el asedio total de casi toda la segunda mitad ni los cuatro delanteros con los que acabó el combinado 'nerazzurro' en el campo pudieron evitar una derrota que el Udinese, bien plantado todo el choque, orquestó a su favor con dos zarpazos en 10 minutos y una gran gestión defensiva durante toda la segunda mitad.

Y eso que no pudo empezar mejor el partido para los 'nerazzurri', que en el minuto 17 mandaban en el marcador en San Siro, continuando con el buen momento tras la victoria por 5-0 ante el Verona en la primera jornada.

Lautaro Martínez se inventó una genialidad en forma de tacón en el centro del campo que lanzó la ofensiva del Inter, muy cómodo con espacios para trazar una jugada que acabó con el tanto de Dumfries.

Tenía el partido controlado el equipo de Cristian Chivu, pero un fallo evitable del propio Dumfries inició el descalabro. Porque el neerlandés, en su afán de llegar a un centro lateral del Udinese, dejó muy estirado un brazo y el remate de Piotrwski le pegó de lleno en la extremidad. El VAR mandó al colegiado pitar el penalti que Davies convirtió con frialdad, superando a Sommer.

Fueron momentos de desconexión interista que acabaron por sellar su partido. Porque apenas 10 minutos después y justo antes del descanso, una mala gestión de la posesión acabó con el balón en poder de Atta, autor de un disparo desde fuera del área imparable para Sommer.

Se marchó el Inter al descanso tocado, dubitativo tras un resultado inesperado por cómo había empezado el partido. Pero volvió al verde convencido de su superioridad, de sus opciones de sacar adelante un partido necesario para irse al parón con buenas sensaciones. Pero el paso de los minutos, pese al dominio, fueron mermando sus opciones al tiempo que fortalecieron a un Udinese robusto.

Llegó entonces el asedio total. Dimarco, incluso, marcó con un zapatazo desde el perfil zurdo del área, pero el VAR volvió a intervenir para anularlo por fuera de juego de Thuram en el toque anterior.

Acabó el Inter con Lautaro, Thuram, Bonny y Pio Esposito, este último debutante en la Serie A, en el campo. Pero no le bastó para encontrar el gol. El Udinese formó un muro en San Siro y consiguió su preciado botín. Primera derrota del Inter de Chivu en la Serie A.