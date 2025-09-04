Ucrania - Francia: Horario y dónde ver el partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial

Ucrania y Francia se enfrentan este viernes 5 de septiembre en el Tarczyński Arena en el nuevo partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. Te contamos a qué hora es el Ucrania - Francia y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Serhiy Rebrov llegará a la disputa luego de haber vencido a Nueva Zelanda (2-1), perdido ante Canadá (4-2), perdido ante Bélgica (3-0) y vencido a Bélgica (3-1).

Por su parte, los comandados por Didier Deschamps registraron una victoria sobre Alemania (2-0), una derrota ante España (5-4), una victoria sobre Croacia (2-0) y una derrota ante Croacia (2-0).

Asimismo, cabe destacar que los franceses se presentan como favoritos de acuerdo con su historial de duelos directos, ya que solo han perdido una vez ante los ucranianos. En cambio, acumulan seis victorias y cuatro empates, de manera que los galos tienen la historia de su lado.

En otros términos, el camino de Ucrania hasta el final de las eliminatorias estará marcado por duelos con Azerbaiyán, Islandia, Azerbaiyán, Francia e Islandia, mientras que Francia se tendrá que enfrentar a Islandia, Azerbaiyán, Islandia, Ucrania y Azerbaiyán.

HORARIO DEL UCRANIA - FRANCIA DE LAS ELIMINATORIAS UEFA PARA EL MUNDIAL

El partido entre Ucrania y Francia, correspondiente a la nueva jornada de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026, se disputa este viernes 5 de septiembre a las 20:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL UCRANIA - FRANCIA DE LAS ELIMINATORIAS UEFA PARA EL MUNDIAL

En España, el partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial entre Ucrania y Francia se podrá ver en directo y online a través de UEFA TV.

También puedes seguir toda la jornada de las eliminatorias UEFA para el Mundial a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.