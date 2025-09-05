En directo
MUNDIAL 2026
¡Golazo de Michael Olise!
Sigue el minuto a minuto del partido entre Ucrania y Francia, en el debut de ambas selecciones en el Grupo D
Albert Miranda
UCRANIA - FRANCIA | 0-1 | 45'
¡Se llega al descanso en Polonia! Ambas selecciones se van al túnel de vestuarios con Francia por delante. El único tanto del partido ha sido el de Olise. De momento, muy dominante el conjunto francés y sin dejar jugar a Ucrania. En el resto de partidos, Suiza ha anotado el cuarto y Islandia se adelanta contra Azerbaiyán.
UCRANIA - FRANCIA | 0-1 | 44'
Parece que Ucrania ha subido algo la intensidad, pero Francia está muy metida en el encuentro. Mbappé está enchufadísimo y busca su gol. Le están saliendo todas las jugadas inidividuales.
UCRANIA - FRANCIA | 0-1 | 41'
¡La tuvo Mbappé para poner el 0-2 en el marcador! Se plantó en frente del portero, tras una buena jugada individual, pero se tropezó con el balón y no pudo chutar bien.
UCRANIA - FRANCIA | 0-1 | 39'
Francia domina tranquilamente, sin presión alguna. Ucrania sigue buscando alguna contra, para empatar el partido. En el resto de partidos, Suiza anota el tercero contra Kosovo.
UCRANIA - FRANCIA | 0-1 | 36'
¡La tuvo Tchouaméni dentro del áreaa! El jugador del Real Madrid recibió un buen pase de Doué dentro del área, pero su disparo se marchó desviado de la portería rival. En cuanto al resto de partidos, Grecia anota el cuarto contra Bielorrusia, 4-0.
UCRANIA - FRANCIA | 0-1 | 34'
Ucrania está buscando alguna contra que le pueda hacer empatar el partido. Por contra, Mbappé está empezando a coger mucho protagonismo.
UCRANIA - FRANCIA | 0-1 | 32'
El resultado sigue estancado. Francia lo sigue intentando pero no acaba de doblar su ventaja. En el resto de partidos: Suiza ha anotado el segundo, Croacia se adelanta contra las Islas Feroe e Israel impone el 0-2 en el marcador contra Moldavia.
UCRANIA - FRANCIA | 0-1 | 25'
Francia no deja salir de su área a Ucrania y está propiciando el error de la selección ucraniana. Por otro lado, el gol francés ha sido a través de un pase largo a Barcola. Este, realizó un pase a Olise que entró solo desde segunda línea en la frontal del área. Hizo un pase a la red.
UCRANIA - FRANCIA | 0-1 | 22'
Llegamos al ecuador de la primera parte. Poco a poco se ha ido desinflando Ucrania y Francia ha empezado a dominar. Por otro lado, Suiza se ha adelantado en el partido con gol de Akanji y Grecia va ganando 3-0. Los dos últimos de Pavlidis y Bakasetas.
UCRANIA - FRANCIA | 0-1 | 19'
Poco a poco Francia va imponiendo su dominio. Por otro lado, Suecia se adelanta en Eslovenia con gol de Elanga.
