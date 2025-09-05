¡Golazo de Michael Olise!

UCRANIA - FRANCIA | 0-1 | 25'

Francia no deja salir de su área a Ucrania y está propiciando el error de la selección ucraniana. Por otro lado, el gol francés ha sido a través de un pase largo a Barcola. Este, realizó un pase a Olise que entró solo desde segunda línea en la frontal del área. Hizo un pase a la red.