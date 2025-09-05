Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

MUNDIAL 2026

¡Golazo de Michael Olise!

Sigue el minuto a minuto del partido entre Ucrania y Francia, en el debut de ambas selecciones en el Grupo D

Michael Olise celebra junto a Koundé y Mbappé

Michael Olise celebra junto a Koundé y Mbappé / EFE

Albert Miranda

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas