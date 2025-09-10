Txiki Begiristain: "Sin Guardiola no juegas el mejor fútbol del mundo"

Txiki Begiristain se marcha del Manchester City con la satisfacción del haber realizado un excelente trabajo. El ejecutivo vasco ha sido el arquitecto de la etapa más gloriosa del equipo 'skyblue' y abandona el club con 21 títulos a su espalda.

Txiki, que deja el cargo de director de fútbol a Hugo Viana, ha querido despedirse de la afición 'cityzen con una charla en los medios del club, en la que ha repasado su trayectoria en el Manchester City y algunas de las figuras más importantes en su andadura en Inglaterra.

En primer lugar, reconoció la dificultad del trabajo en equipos como el FC Barcelona o el City. "Sólo he trabajado en dos clubes. En el Barça y en el Manchester City. Dos 'top'. En los dos construir es fácil, lo difícil es cuando un equipo está cayendo, reconstruir de nuevo", apuntó Txiki.

Otras de las dificultades es despedirse de jugadores que te han dado mucho sobre el terreno de juego: "Hay jugadores que te han hecho ganar que todavía te sirven un poco, pero te dejan de servir para el futuro y hay que tomar decisiones muy difíciles".

En un principio, Txiki pensaba que su etapa en el Manchester City no fuera a ser tan longeva. "Al principio funcionaba, luego estaba feliz, y era un paraíso para un director deportivo. Por eso pensé que lo mejor era quedarme", explicó.

Y, en ese sentido, la figura de Pep Guardiola fue fundamental para su llegada: Primero jugamos juntos y luego trabajamos juntos. Eso ayudó a que viniera cuando estaba libre y yo estaba aquí. Quería construir algo con Pep que pudiera durar más tiempo. Por supuesto ayudó que seamos amigos y que hayamos jugado juntos".

"Tienes que entender tu rol y también tienes que entender que él es el hombre principal. Él es el líder en el edificio, y debe ser visto así. Sólo tienes que ayudarlo a mantener la calma y mostrarle que eres capaz, con las estructuras del club, de ayudarlo a construir el mejor equipo del mundo", agregó sobre su relación con el técnico catalán.

"Una vez que tienes el mejor equipo del mundo, él hará que juegue el mejor fútbol del mundo. Con él puedes tener ambas cosas. Con otros, puedes tener el mejor equipo del mundo, pero no juegas el mejor fútbol", confesó.