Turquía se convierte en la nueva Arabia Saudí

Arabia Saudí sorprendió a todo el mundo cuando, acabado el Mundial de 2022, el Al-Nassr anunció el fichaje de Cristiano Ronaldo. Desde entonces, grandes jugadores como Neymar, Benzema, Mahrez, Firmino o Kessié se apuntaron a la aventura, y las alarmas empezaron a saltar cuando los clubes saudíes también empezaron a firmar jóvenes promesas como Gabri Veiga.

A día de hoy, si bien Arabia sigue desembolsando grandes cantidades por jugadores de mucho caché, le ha surgido un fuerte competidor que está arrasando en este mercado, fichando a futbolistas que eran pretendidos por grandes clubes europeos y saudíes: Turquía.

La Süper Lig ya lleva años firmando grandes jugadores del fútbol europeo, pero tras la llegada de Osimhen al Galatasaray, por la que el club pagó 75 millones de euros el pasado verano, el número de grandes fichajes ha crecido exponencialmente, siendo este verano la explosión de la liga turca como algo más que un destino para que se retiren viejas glorias.

El Trabzonspor quiere dar la sorpresa

Históricamente, la Süper Lig ha estado dominada por los tres grandes clubes de Estambul: el Galatasaray la ha ganado en 26 ocasiones, el Fenerbahce en 19 y el Besiktas en 16. Por detrás de estos, el cuarto club más exitoso es el Trabzonspor, ganador de la Liga en siete ocasiones, la última en 2022.

Desde entonces, el equipo no ha estado en la pelea por el título, por lo que este año han dado un golpe sobre la mesa: han fichado a Mohamed Salah, quien pese a ser pretendido por equipos de Arabia, finalmente apostó por seguir en Europa y lo hará en el equipo de la ciudad de Trebisonda, al que ha llegado como agente libre y firma hasta 2028.

Salah, en Turquía / X

El egipcio será la estrella de un conjunto que está muy cerca de cerrar la cesión de Darwin Núñez, actualmente jugador del Al-Hilal, que en 2022 le costó 85 millones al Liverpool.

El Fenerbahce quiere volver a ser campeón

El equipo del lado asiático de Estambul no gana la liga desde 2014, y tras un cambio de directiva, está construyendo un equipo lleno de grandes jugadores: este verano comenzó fichando a Muriqi por 15,5 millones, y en ataque también se han incorporado Mason Greenwood, por el que han pagado 39 'kilos' al Olympique de Marsella, y Romelu Lukaku, recién llegado del Nápoles por 6 millones.

El equipo también ha reforzado la defensa con Nathan Aké: 8,2 millones ha ingresado el City por su venta. Todos estos jugadores de renombre se suman a otros grandes futbolistas que ya tenía el Fenerbahce en plantilla: Ederson, Kanté, Marco Asensio, Skriniar y Nélson Semedo, entre otros.

Vlahovic, la gran estrella del Besiktas

Uno de los movimientos más sorprendentes es sin dudas la incorporación de Dusan Vlahovic al Besiktas. El delantero serbio quedó como agente libre tras no renovar con la Juventus y su nombre se relacionó con grandes clubes como el Barça o el Atlético de Madrid.

Finalmente, el jugador terminó fichando por el Besiktas en gran parte por el buen salario ofrecido. Vlahovic se une al otro gran fichaje del conjunto este verano: el de Leandro Trossard, por el que han pagado 18 millones de euros al Arsenal. El belga fue titular en la última final de Champions y viene de hacer un buen Mundial con Bélgica.

Trossard ya ha debutado con el Besiktas / Besiktas JK

El Galatasaray confía en que Osimhen se quede para revalidar el título

Pese a todos estos fichajes, el gran favorito para salir campeón es el Galatasaray, campeón de las últimas cuatro ligas. Hasta el momento, la única incorporación hasta la fecha es la cesión de Lesley Ugochukwu, procedente del Burnley.

El equipo confía en los jugadores que ganaron la Süper Lig la pasada campaña, pero sobre todo espera que Osimhen siga siendo la estrella del equipo. El delantero nigeriano despierta interés en equipos como Arsenal o Al-Hilal, pero el 'Gala' lo declara intransferible pese a haber recibido una oferta de 130 millones de euros del equipo saudí.

El mercado aún no ha terminado, y nuevos jugadores pueden llegar todavía. ¿Cuál será el próximo gran fichaje de la liga turca?