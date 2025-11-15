En directo
FÚTBOL INTERNACIONAL
Turquía - Bulgaria, hoy en directo: eliminatorias del Mundial 2026, en vivo
Sigue en directo el partido del grupo de España entre Turquía y Bulgaria
Sergi Bescós I Lázaro
Sigue el minuto a minuto del Turquía - Bulgaria en SPORT.
Turquía (0 - 0) Bulgaria l Min 11
Toca y toca Turquía que está muy cómoda en el campo.
Turquía (0 - 0) Bulgaria l Min 8
Turquía buscando crear peligro por las bandas. Muy activos Kadioglu y Yildiz en estos 10 primeros minutos de partido. Control total de los locales.
Turquía (0 - 0) Bulgaria l Min 8
Empiezan a conectar Güler y Yilidiz por las bandas.
Turquía (0 - 0) Bulgaria l Min 5
¡Otra para Turquía! Cabezazo de Bardacki que casi sorprendre a Mitov. Se salva Bulgaria.
Turquía (0 - 0) Bulgaria l Min 4
Primer aviso de Turquía con un buen centro de Calhanoglou que no encontró rematador.
Turquía (0 - 0) Bulgaria l Min 4
Turquía busca salir con el balón controlado desde atrás. Güler empieza a ser protagonista en estos primeros minutos de partido. El jugador blanco bajando a recebir balón para crear juego para su equipo.
Turquía (0 - 0) Bulgaria l Min 2
Bastante valiente el inicio del Bulgaria con un fútbol muy directo en estos primeros 2 minutos de partido.
Turquía (0 - 0) Bulgaria l Min 0
¡Empieza el partido!
Turquía (0 - 0) Bulgaria l Min 0
¡Suenan los himnos en Bursa! ¡Esto ya empieza!
Turquía (0 - 0) Bulgaria l Min 0
¡Salen ambos equipos al campo! ¡¡Ambiente tremendo en el estadio!!
- Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
- La confesión de Carles Puyol sobre sus hijas que sorprende a la afición del Barça: 'A mis familiares no les hablo mucho de fútbol
- Ya hay una vía de salida para Ter Stegen en el mes de enero
- Así son los delanteros a los que sigue el Barça
- Informe sobre la situación económica del Barça: "El Barça, una montaña de deudas"
- Chris Aceto, mejor preparador del mundo y experto en fitness, señala el punto débil de Joan Pradells: 'Es como dos personas distintas
- Pedri desvela su jugador favorito de La Masia
- Barça-Harry Kane: las claves de la operación