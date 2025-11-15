Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

FÚTBOL INTERNACIONAL

Turquía - Bulgaria, hoy en directo: eliminatorias del Mundial 2026, en vivo

Sigue en directo el partido del grupo de España entre Turquía y Bulgaria

Demiral, la estrella de Turquía ante Georgia

Demiral, la estrella de Turquía ante Georgia / ERDEM SAHIN

Sergi Bescós I Lázaro

Sigue el minuto a minuto del Turquía - Bulgaria en SPORT.

Actualizar
Ver más

TEMAS