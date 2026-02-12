Tuchel renueva con Inglaterra y Bellingham se pone en el foco

Saltó la sorpresa este jueves con la renovación de Thomas Tuchel, quien continuará al frente de la selección inglesa hasta 2028. El técnico alemán, cuyo contrato expiraba el próximo verano tras la disputa del Mundial, ha firmado una ampliación por dos años más, en una clara apuesta de la Federación Inglesa (FA) por su proyecto antes de que comience la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Tuchel asumió el cargo en enero de 2025 como reemplazo de Gareth Southgate, después de que Inglaterra alcanzara y perdiera la final de la Eurocopa frente a España. Inicialmente, su etapa estaba prevista hasta el final del Mundial, pero la FA decidió asegurar su continuidad y garantizar estabilidad en el banquillo de cara a los próximos grandes torneos.

El nuevo contrato permitirá al alemán liderar al combinado nacional también en la Eurocopa de 2028, que se celebrará en Gran Bretaña e Irlanda, prolongando así su mandato más allá del ciclo mundialista.

El seleccionador inglés Thomas Tuchel durante el partido clasificatorio para el Mundial 2026 / EFE/EPA/ANDY RAIN

Con esta renovación, la federación pretende acallar cualquier especulación sobre su futuro durante la Copa del Mundo. A sus 52 años y sin contrato vigente, Tuchel habría sido uno de los técnicos más buscados del mercado estival, con potenciales destinos en clubes de primer nivel, como el Manchester United en caso de que no mantuvieran a Michael Carrick.

Su llegada no estuvo exenta de polémica. Con un historial exitoso en Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain y Chelsea, club con el que conquistó la Champions League, Tuchel se convirtió en el tercer seleccionador extranjero en la historia de Inglaterra, tras Sven-Göran Eriksson y Fabio Capello.

Desde el primer día tuvo que enfrentarse al escrutinio público. En su presentación le preguntaron si entonaría el himno "God Save the King", fue cuestionado por no residir en Inglaterra ni asistir regularmente a partidos de la Premier League y soportó bromas como la del exentrenador Harry Redknapp, que lo llamó "espía" por ser alemán.

El conflicto con Bellingham

En lo deportivo, uno de los desafíos más delicados ha sido la gestión de Jude Bellingham. En agosto pasado, Tuchel reveló que pidió disculpas al futbolista del Real Madrid tras calificar su comportamiento en el campo como "repulsivo". El comentario se produjo después de la derrota ante Senegal en junio, cuando el técnico, a pesar de elogiar el carácter competitivo del centrocampista, admitió que incluso su propia madre a veces lo encontraba "repulsivo".

La situación de Bellingham será uno de los asuntos clave rumbo al Mundial. El madridista no atraviesa su mejor momento, ha quedado fuera de dos convocatorias, una por lesión y otra por decisión técnica, y enfrenta fuerte competencia en su posición con jugadores como Morgan Rogers, Cole Palmer y Phil Foden.

Bellingham saluda a Tuchel / Efe

En lo estadístico, Tuchel ha dirigido diez partidos con Inglaterra, logrando nueve victorias y una sola derrota ante Senegal en un amistoso. La selección completó la fase de clasificación para el Mundial con pleno de triunfos y sin encajar un solo gol.

Inglaterra debutará en el Mundial el 17 de junio frente a Croacia y posteriormente se enfrentará a Ghana y Panamá. Antes, en marzo, jugará amistosos contra Uruguay y Japón, primeras pruebas de un equipo que busca consolidar su rumbo bajo la dirección de Tuchel.