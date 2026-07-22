Trump le devuelve el favor a Infantino

Curiosa imagen dejó la final del Mundial 2026 durante las celebraciones de España. Ya no por los jugadores argentinos buscando 'cazar' a sus rivales mientras festejaban el título, con un Leandro Paredes que vio la roja por innumerables agresiones. Esta vez, lo llamativo vino durante el inmortal acto de Rodri levantando la Copa del Mundo con sus compañeros.

EAST RUTHERFORD (United States), 20/07/2026.- Rodri (C-R) and players of Spain celebrate with the World Cup Trophy as FIFA President Gianni Infantino (R) interacts with US President Donald J. Trump during the awards ceremony after the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in East Rutherford, New Jersey, USA, 19 July 2026. (España) EFE/EPA/WILL OLIVER / EFE

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, permaneció impávido a su lado mientras el capitán de la Roja esperaba para alzar el trofeo, y a su rescate tuvo que acudir Gianni Infantino para llevárselo unos metros más allá, amén de no interrumpir tan tradicional imagen. Fue reflejo de lo bizarro del Mundial y de la estrecha relación que se ha venido tejiendo entre los presidentes, uno del país norteamericano y otro de la FIFA.

Pues ahora, según reportes de 'The New York Post', Trump estaría valorando impulsar la candidatura de Infantino para convertirse en el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuando finalice el mandato de António Guterres a finales de 2026.

La información sostiene que Trump considera que el actual presidente de la FIFA reúne las cualidades necesarias para dirigir el organismo internacional gracias a su experiencia al frente del fútbol mundial y a su capacidad para gestionar una organización con más de 200 federaciones nacionales. Según esas fuentes, el mandatario cree que Infantino es una figura "respetada en todo el mundo" y que posee una habilidad especial para unir a personas de diferentes países y culturas.

"Mundial espectacular"

La estrecha relación entre ambos dirigentes se ha hecho especialmente visible durante los últimos meses. Trump e Infantino han compartido numerosos actos públicos con motivo del Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, Canadá y México, y el presidente estadounidense no ha escatimado elogios hacia el dirigente suizo tras la final del torneo.

De hecho, apenas unas horas después del encuentro decisivo, Trump calificó el campeonato como "el Mundial más espectacular hasta la fecha" y felicitó públicamente al presidente de la FIFA por el éxito de la competición. En un mensaje difundido en su red social Truth Social aseguró que "pocas personas serán capaces de lograr lo que Gianni Infantino ha conseguido al llevar la Copa del Mundo a un nivel que nadie pensaba posible".

Entre los nombres que ya han sido vinculados a la sucesión de Guterres figuran el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi; la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet; la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Rebeca Grynspan; y el expresidente de Senegal Macky Sall.

Noticias relacionadas

La posible candidatura de Infantino también llega en un momento delicado para la FIFA. Durante el Mundial de 2026, el organismo recibió críticas por algunas decisiones arbitrales y disciplinarias, especialmente tras la revocación de la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun. La medida fue cuestionada por la UEFA y por varios eurodiputados, que denunciaron una supuesta influencia política en el proceso.