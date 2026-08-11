Trump defiende a Infantino: "Sería un error terrible reemplazarlo"

Todas las críticas a la FIFA no han pasado inadvertidas en la Casa Blanca. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha defendido a Gianni Infantino a través de su cuenta 'Truth Social', dejando claro que la relación entre ambos dirigentes es buena. Para Trump, relevar al actual mandatario de la FIFA sería un "terrible error" y puso en valor el éxito del pasado Mundial.

"La FIFA estaría cometiendo un terrible error si, por cualquier razón, llegara a considerar reemplazar al presidente Gianni Infantino. Es fantástico, y acaba de presidir el Mundial más exitoso, cuatro veces más, jamás presentado. Si él se va, nunca volverá a ser tan exitoso o rentable. Gracias por su atención a este asunto. Presidente DJT", escribió en su perfil.

Este mensaje se ha publicado unas horas después de que la UEFA, la AFC y la CONCACAF publicaran un comunicado conjunto en el que cargaban de nuevo contra las decisiones de la FIFA. Lo que es evidente es que las aguas no están nada calmadas en el organismo de Gianni Infantino, que también tiene otras polémicas vigentes como la de la final del Mundial 2030.

La relación entre Trump e Infantino ha sido muy buena en los últimos tiempos. Qué decir de la tarjeta retirada a Folarin Balogun, que tras ser expulsado no debió jugar el siguiente partido. Sin embargo, una llamada del presidente de los Estados Unidos a la FIFA lo cambió todo. Escándalo mundial se queda corto. "Lo único que hice fue pedir una revisión porque no pensé que fuera falta", reconoció Trump.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. / X

Infantino ha sido cercano con Trump durante todo el Mundial disputado principalmente en los Estados Unidos. De hecho, el máximo dirigente de la FIFA le entregó al presidente norteamericano el 'Premio Nobel de la Paz de la FIFA', un galardón recién inventado, y permitió que formara parte de la ceremonia de entrega del trofeo. Por poco no sale en la foto junto a la selección española levantando el título.

Los próximos comicios a la presidencia de la FIFA serán en el mes de marzo, aunque a día de hoy nadie se ha presentado más allá de Gianni Infantino. Todo hace indicar que el dirigente suizo saldrá reelegido de un cargo que ocupa desde el año 2016, ya que cuenta con la mayoría de los 211 votos totales por parte de todos los miembros participantes.

Otra polémica que vincula a Gianni Infantino es la que adelantó el periódico 'The Telegraph', que aseguró que el suizo, durante su etapa en la UEFA, había tenido una aventura extramatrimonial con una empleada del máximo organismo del fútbol europeo, a la cual supuestamente le ofrecieron 175.000 euros para abandonar su puesto de trabajo.