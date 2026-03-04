Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lesión Koundé BaldeMbappéLamine YamalJuan Carlos RiveroBarcelona - AtléticoBarça - AtléticoCuándo es la final de la Copa del ReySimeoneKim AngelJulián ÁlvarezAston MartinJosé Luis SánchezGriezmannDucatiNewcastleJoaquin DelgadoClasificación LaLigaConflicto Irán y Estados UnidosHorarios F1 AustraliaRFEFIturraldeTransgrancanariaPróximo partido AlcarazBadosa Indian WellsUFC 326 horariosSeixas PogacarPogacarArnold Classic 2026Próxima carrera MotoGPCuadro Champions octavosFirmas Elecciones BarçaElecciones Barça 2026David BeckhamTrumpMaldiniDónde ver F1Juegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

FAMOSOS

Trippier, otro futbolista cazado con una modelo de OnlyFans, tras el anuncio de su divorcio

El exlateral del Atlético de Madrid apareció en un restaurante con Kehlani Webster, modelo de Only Fans de 21 años

Trippier, junto a la modelo de Only Fans de 21 años

Trippier, junto a la modelo de Only Fans de 21 años / SPORT.es

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

El defensor inglés Kieran Trippier volvió a ocupar titulares en la prensa británica tras ser visto en Newcastle acompañado por la modelo Kehlani Webster, creadora de contenido en OnlyFans. El encuentro se produjo meses después de que el futbolista hiciera pública su separación matrimonial, marcando una nueva etapa en su vida personal.

Webster, de 21 años, administra su perfil en la plataforma para adultos bajo el apodo de “la morena tatuada favorita”. Además, trabaja en el club de striptease Whiskey Down, un establecimiento conocido en la vida nocturna de Newcastle. El diario británico 'The Sun' aseguró que el grupo fue el último en abandonar el restaurante “Había llovido y hacía frío, así que parecía que estaba siendo caballeroso, ayudándola a mantenerse abrigada”, dice el diario inglés.

En mayo de ese año, imágenes difundidas por medios británicos lo mostraron celebrando en un karaoke de Newcastle junto a Frankie Carmichael, situación que alimentó rumores sobre la crisis matrimonial. Poco después, su entonces esposa optó por no acompañarlo a la Eurocopa disputada ese verano.

La separación se confirmó oficialmente durante el verano europeo de 2024, aunque ambas partes reconocieron que llevaban más de un año viviendo por separado. Según trascendió, la ex pareja se mudó con sus hijos al noroeste de Inglaterra, mientras que la residencia familiar en el noreste fue puesta en venta. El propio futbolista declaró en su momento que buscaban mantener la privacidad para proteger a sus hijos.

Noticias relacionadas

Indiscutible con el Newcastle

En el plano profesional, Trippier ha mantenido regularidad en el Newcastle United, club al que regresó en 2022 tras su paso por el fútbol español. A lo largo de su carrera, el lateral derecho también defendió los colores de Burnley, Tottenham y Atlético de Madrid, equipo con el que conquistó la liga española en la temporada 2020-21. Con la selección inglesa participó en el Mundial de 2018 y la Eurocopa, sumando más de medio centenar de presentaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL