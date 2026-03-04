Trippier, otro futbolista cazado con una modelo de OnlyFans, tras el anuncio de su divorcio

El defensor inglés Kieran Trippier volvió a ocupar titulares en la prensa británica tras ser visto en Newcastle acompañado por la modelo Kehlani Webster, creadora de contenido en OnlyFans. El encuentro se produjo meses después de que el futbolista hiciera pública su separación matrimonial, marcando una nueva etapa en su vida personal.

Webster, de 21 años, administra su perfil en la plataforma para adultos bajo el apodo de “la morena tatuada favorita”. Además, trabaja en el club de striptease Whiskey Down, un establecimiento conocido en la vida nocturna de Newcastle. El diario británico 'The Sun' aseguró que el grupo fue el último en abandonar el restaurante “Había llovido y hacía frío, así que parecía que estaba siendo caballeroso, ayudándola a mantenerse abrigada”, dice el diario inglés.

En mayo de ese año, imágenes difundidas por medios británicos lo mostraron celebrando en un karaoke de Newcastle junto a Frankie Carmichael, situación que alimentó rumores sobre la crisis matrimonial. Poco después, su entonces esposa optó por no acompañarlo a la Eurocopa disputada ese verano.

La separación se confirmó oficialmente durante el verano europeo de 2024, aunque ambas partes reconocieron que llevaban más de un año viviendo por separado. Según trascendió, la ex pareja se mudó con sus hijos al noroeste de Inglaterra, mientras que la residencia familiar en el noreste fue puesta en venta. El propio futbolista declaró en su momento que buscaban mantener la privacidad para proteger a sus hijos.

Indiscutible con el Newcastle

En el plano profesional, Trippier ha mantenido regularidad en el Newcastle United, club al que regresó en 2022 tras su paso por el fútbol español. A lo largo de su carrera, el lateral derecho también defendió los colores de Burnley, Tottenham y Atlético de Madrid, equipo con el que conquistó la liga española en la temporada 2020-21. Con la selección inglesa participó en el Mundial de 2018 y la Eurocopa, sumando más de medio centenar de presentaciones.