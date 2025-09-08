Triple remontada de Italia para acogerse al Mundial

Italia corría el riesgo de perderse su tercer Mundial de forma consecutiva. Pero para nada se esperaba Gennaro Gattuso tener que darle la vuelta al marcador hasta en tres ocasiones ante Israel tras endosarle una manita a Estonia escasos días atrás. Jugó con fuego, pero logró mantener vivas sus opciones de acudir al Mundial 2026con una victoria agónica (4-5).

Un doblete de Moise Kean, un 'hat-trick' de asistencias de Mateo Retegui y las dianas de Politano, Raspadori y Tonali - decisiva en el minuto 91 - salvaron a Italia de otra hecatombe en un partido que rozó el surrealismo y sonrió a los de Gattuso, que recuperaron un espíritu competitivo que parecía muerto hace escasos meses.

La presión de Israel cogió por sorpresa a la 'Azzurra', condenada tras un gol en propia de Locatelli en el minuto 16. Ahí empezó la locura. Tardó en reaccionar Italia, pero logró empatar al filo del descanso por medio de Moise Kean, asistido por Retegui. Sin embargo, Peretz puso el 2-1 en el marcador con un zurdazo por la escuadra.

La reacción transalpina esta vez sí que fue inmediata. Y con los mismos protagonistas. Se vino abajo Israel y Politano firmó la remontada. E, incluso, Raspadori prácticamente sentenció el encuentro en el 81'. No restaban ni diez minutos de partido, pero en una jugada a balón parado, en el minuto 89, Peretz devolvió la igualdad al marcador.

Con siete minutos de añadido, los de Gattusso no bajaron los brazos. Tiraron del carácter que tanto les hizo falta meses atrás y, en un disparo de Tonali que nadie tocó en un área repleta de jugadores, llegó el tanto decisivo. Así, Italia continúa viva para acudir al Mundial 2026... aunque Gattusso tiene mucho trabajo por delante.

Christensen, gol de jugón

Andreas Christensen participó en la cómoda victoria de Dinamarca sobre Grecia. Condujo el balón en tres cuartos de cancha y, cuando llegó a la frontal del área, se sacó un disparo con comba pegadito a la base del palo, imposible para el guardameta heleno.

Damsgaard y Hojlund anotaron los otros dos tantos daneses. Los de Brian Riemer lideran, empatados con Escocia, el grupo C con cuatro puntos.