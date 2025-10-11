Trincao vale 100 millones de euros

Francisco Trincão es una pieza fundamental para el Sporting CP. Desde la salida de Viktor Gyökeres al Arsenal, el mediapunta luso ha dado un paso al frente y ha demostrado soportar bien la presión de liderar el ataque del equipo. Ahora ha llegado el momento de que el club le agradezca su compromiso y desempeño con una renovación de estrella total.

A los 25 años, el que fuera jugador del Barça será uno de los mejores pagados de toda la plantilla. Después de marcar 11 goles y repartir 19 asistencias durante el curso 2024-25, el de Viana do Castelo ha firmado un arranque de temporada sobresaliente, con cinco goles y tres asistencias en 11 partidos.

Renovación estelar

El cuadro de los 'Leones' quiere blindar a su estrella, que finaliza contrato el 30 de junio de 2027, y, según informan en Portugal, la intención es renovarlo hasta 2030 con una cláusula de 100 millones de euros.

El jugador del Sporting, Francisco Trincao, celebra el 1-0 durante el partido de la fase liga de la UEFA Champions League que han jugado Sporting CP y FC Kairat Almaty en Lisboa, Portugal / EFE

Además, también lo han incluido en la lista de capitanes, otorgándole un rol superior dentro del vestuario. En su momento, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y João Félix quiso tentar a Trincão para formar su trío portugués.

El gran objetivo: el Mundial 2026

En Portugal, Trincão ha encontrado su espacio seguro. Es feliz, rinde semana tras semana y sueña con ser importante en el Mundial de 2026, donde su selección puede aspirar al título con una plantilla llena de estrellas. Su magnífico nivel no ha pasado desapercibido para Roberto Martínez, quien ya lo convoca de manera habitual después de su última temporada, y, tras participar en los compromisos de septiembre, ha vuelto con el combinado luso en este parón.

Trincao, durante un partido con Portugal / X

A este ritmo, su presencia en el Mundial será casi una obligación para Portugal. Es la estrella del Sporting CP, se siente como tal y ahora tendrá un contrato y una cláusula de ese estatus. Quien quiera a Trincão tendrá que pagar 100 millones de euros.