FÚTBOL INTERNACIONAL
Trincao vale 100 millones de euros
El futbolista portugués renovará su contrato con el Sporting CP y se convertirá en uno de los mejor pagados de la plantilla
Francisco Trincão es una pieza fundamental para el Sporting CP. Desde la salida de Viktor Gyökeres al Arsenal, el mediapunta luso ha dado un paso al frente y ha demostrado soportar bien la presión de liderar el ataque del equipo. Ahora ha llegado el momento de que el club le agradezca su compromiso y desempeño con una renovación de estrella total.
A los 25 años, el que fuera jugador del Barça será uno de los mejores pagados de toda la plantilla. Después de marcar 11 goles y repartir 19 asistencias durante el curso 2024-25, el de Viana do Castelo ha firmado un arranque de temporada sobresaliente, con cinco goles y tres asistencias en 11 partidos.
Renovación estelar
El cuadro de los 'Leones' quiere blindar a su estrella, que finaliza contrato el 30 de junio de 2027, y, según informan en Portugal, la intención es renovarlo hasta 2030 con una cláusula de 100 millones de euros.
Además, también lo han incluido en la lista de capitanes, otorgándole un rol superior dentro del vestuario. En su momento, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y João Félix quiso tentar a Trincão para formar su trío portugués.
El gran objetivo: el Mundial 2026
En Portugal, Trincão ha encontrado su espacio seguro. Es feliz, rinde semana tras semana y sueña con ser importante en el Mundial de 2026, donde su selección puede aspirar al título con una plantilla llena de estrellas. Su magnífico nivel no ha pasado desapercibido para Roberto Martínez, quien ya lo convoca de manera habitual después de su última temporada, y, tras participar en los compromisos de septiembre, ha vuelto con el combinado luso en este parón.
A este ritmo, su presencia en el Mundial será casi una obligación para Portugal. Es la estrella del Sporting CP, se siente como tal y ahora tendrá un contrato y una cláusula de ese estatus. Quien quiera a Trincão tendrá que pagar 100 millones de euros.
- Impacto Sama Nomoko: Así lo cuida Belletti (y por qué apunta al primer equipo)
- El vaticinio de Guardiola con el debate de la defensa adelantada de Flick
- El dardo de Marc Guiu a Hansi Flick
- El problema del Barça ya tiene diagnóstico
- El ariete que asombra en la Bundesliga: bueno, barato y del Barça
- Alerta Barça: Dani Olmo, lesionado en el entrenamiento de España
- Así es Pau Cubarsí: Vida privada, estudios y aficiones del central del presente y el futuro del FC Barcelona
- El día que Santiago Bernabéu cruzó el Atlántico para orinar en la tumba de un viejo enemigo