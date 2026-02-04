Trincao renuncia a una millonada en Arabia

Apenas unas horas para que se ponga fin a uno de los culebrones de los últimos meses en Portugal. Y es que Francisco Trincao firmará próximamente el nuevo contrato que le ligue al Sporting de Portugal hasta junio de 2030. Un acuerdo que ya está apalabrado y al que solo falta estamparle la firma definitiva. Sea como fuere, un acuerdo que satisface y de qué manera al club lisboeta, que logra retener a uno de sus grandes talentos y gana tiempo de cara a futuras negociaciones que, seguro, llegarán.

Trincao finalizaba contrato en 2027, obligando al Sporting a venderlo en este próximo mercado de verano. Ahora, con el acuerdo hasta 2030, tiene mucho más margen de maniobra para poder venderlo al mejor postor en los mercados venideros. En Portugal se habla de que el club le habría mantenido una cláusula asequible, de 60 millones de euros, para que los 'grandes' del Viejo Continente puedan llamar a la puerta libremente. Se asegura el club, desde luego, un traspaso millonario.

Trincao puede convertirse en un negocio redondo para el Sporting. Y es que el equipo portugués se marcó un camino a medio plazo para conseguir rentabilizar una de las inversiones más altas de su historia. Primero pagaron 1'5 millones por tenerle cedido un año y, luego, desembolsaron 7 millones de euros por el cincuenta por ciento del pase. El Barça, acuciado por los problemas financieros, le ofreció comprar el otro cincuenta por ciento este pasado verano por 11 millones y ahora todo el beneficio que saquen de una futura venta irá íntegramente a sus arcas.

'No' a Arabia Saudí

El extremo portugués, con la renovación, sigue en el equipo en el que mejor rendimiento ha ofrecido, pero renuncia a ofertas muy superiores procedentes de Arabia Saudí. En los últimos días llegaron propuestas del fútbol saudí que tentaron al jugador con una millonada importante, convirtiéndolo, evidentemente, en uno de los futbolistas mejor pagados de la liga, pero Trincao finalmente ha decidido quedarse y seguir su carrera en Europa.

El internacional portugués se ha convertido en una pieza clave para el Sporting y también es fijo con su selección. Ha dado un salto importantísimo en su carrera y sus números son auténticamente de crack. Lleva 10 goles y 12 asistencias en este curso y se ha convertido en el futbolista más decisivo ofensivamente de la Liga portuguesa.