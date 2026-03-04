FÚTBOL INTERNACIONAL
Trincão renueva y vale 60 'kilos'
El exazulgrana extiende su contrato con el Sporting CP hasta 2030
El acuerdo se cerró en febrero, pero no fue hasta este miércoles cuando se hizo oficial. Francisco Trincão y el Sporting Clube de Portugal firmaron la renovación del contrato del futbolista hasta junio de 2030, extendiendo así un vínculo que expiraba en junio de 2027.
"Más maduro"
La firma del exazulgrana con la entidad lisboeta se retrasó más de lo previsto debido a unos detalles que demoraron el proceso. Pero el pacto entre el presidente Frederico Varandas y el jugador era sólido y se acabó rubricando superados los típicos flecos en toda negociación. Trincão , que llegó al José Alvalade en 2022 procedente del Barcelona, se considera un futbolista "más completo y maduro" que el que vestía de azulgrana. En palabras difundidas por el club, el dorsal '17' reconoció que es capaz de "hacer bastantes cosas dentro del juego".
"Intento responder siempre de la mejor manera posible, ya sea por la izquierda, por la derecha o donde el entrenador me necesite", apuntó el portugués, formado en el Sporting de Braga. El regreso de Trincao a su tierra ha acabado resultando un paso atrás para tomar impulso, una vez finalizada su etapa en Barcelona, donde llegó a cambio de 31 millones, y la posterior cesión al Wolverhampton de la Premier League.
Amorim, clave en el resurgir
Francisco Trincão volvió a coincidir en el conjunto lisboeta con su antiguo técnico en el Braga, Rúben Amorim, bajo cuya dirección recuperó su mejor nivel. El atacante portugués se convirtió en una pieza fundamental no solo en la generación ofensiva, sino también en el apartado goleador, contribuyendo de manera decisiva a la conquista de dos títulos de Liga, una Copa de Portugal y una Copa de la Liga por parte del club luso.
Esta temporada, sin ir más lejos, el futbolista ha firmado once goles y quince asistencias en todas las competiciones, igualando los registros realizadores de la campaña pasada.
Además, Trincão ha ido ganando protagonismo en la selección portuguesa y desempeñó un papel determinante en la reciente Nations League. Su doblete frente a Dinamarca en el partido de vuelta de los cuartos de final aseguró la clasificación del combinado dirigido por el español Roberto Martínez para la fase final, torneo que finalmente terminaría conquistando.
