Trincao ya ejerce de estrella

La gran fiesta del fútbol europeo ya ha empezado con el inicio de la Liga de Portugal. En el primer partido del campeonato, el Sporting Club de Portugal cumplió con los pronósticos y venció con comodidad pero con poco brillo al Casa Pia. El equipo lisboeta tiene por delante el complicado objetivo de mantener el trono portugués después de levantar el título liguero el pasado curso.

Para esta complicada misión, el Sporting CP ya no cuenta con Viktor Gyökeres, que abandonó este verano las tierras portuguesas para fichar por el Arsenal a cambio de 63,5 millones de euros fijos más otros 10 en variables. Sin embargo, el conjunto de Lisboa cuenta con un jugador diferencial que ha cambiado su estatus a estrella del equipo con la salida del delantero sueco.

Se trata de ni más ni menos que de Francisco Trincao. El delantero luso, que ya completó un excelente curso, sabe que tiene que dar un paso adelante esta temporada y no podía haber empezado de mejor manera. En el duelo inaugural contra Casa Pia, fue el líder del Sporting CP y el autor del primer gol del partido con un zurdazo desde la frontal. Además, también asistió a Hjulmand para poner el segundo y definitivo tanto en el electrónico.

Nada tiene que ver este Trincao con el jugador que pasó por el FC Barcelona. El atacante luso pasó con más pena que gloria por el club azulgrana a pesar de tener algún momento de juego de buen nivel. El talento lo tenía, pero le faltaba la madurez necesaria para sacarla a relucir con regularidad dentro del terreno de juego. Y es que con su juventud era complicado paliar con la presión de un club tan grande.

Pero su realidad es muy diferente en Portugal. En el Sporting CP tiene toda la confianza del mundo y se siente la gran estrella del equipo. Con una zurda exquisita, también está siendo determinante en los metros finales con su visión de juego y capacidad para definir ante los porteros. Sin ir más lejos, la temporada pasada firmó 11 goles y 19 asistencias en los 54 partidos disputados.

Trincao celebra la victoria ante el Casa Pia / @SportingCP

No es un futbolista más, sino que seguramente en estos momentos es el jugador con más peso en el vestuario del Sporting CP. Es por ello que el club lisboeta le presentará un contrato a su altura, para renovar su vínculo hasta junio de 2030 con una mejora salarial importante. Quieren blindar a su estrella, que ha empezado el curso por todo lo alto.