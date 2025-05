Trincao desvela sus planes de futuro

Francisco Trincao ha vuelto a rendir de una forma excelente en el Sporting Club de Portugal. El exjugador del Barça vuelve a sonreír en Portugal, donde ha sido capaz de recuperar su mejor versión sobre el terreno de juego. Tan solo hay que fijarse en sus cifras, con 10 goles y 18 asistencias en 53 partidos.

Tras ganar la Liga en el último partido del campeonato, Trincao todavía puede lograr el doblete con la final de la Taça de Portugal del próximo domingo contra el Benfica. Antes del decisivo partido copero, el atacante luso atendió al programa de radio 'Manhãs da Comercial' para analizar la temporada.

Trincao admitió la dificultad de perder al técnico Ruben Amorim en medio del curso. "Fue difícil, no se fue enseguida, no creíamos que se fuera. No sé si hubo alguien que no llorara. Todos estaban tristes. Todos estaban en shock", apuntó.

El delantero fue el protagonista frente al Boavista con un doblete / @sporttvportugal

Y con Joao Pereira no llegaron los resultados esperados: "El presidente actuó rápido, pero no fue culpa del míster, pobre hombre, que siempre hacía todo". Eso sí, ya de la mano de Rui Borges se logró enderezar el rumbo porque "consiguió unir a todos".

Trincao destacó la mentalidad del equipo para superar todos los obstáculos y contratiempos: "Nunca dejamos de creer porque, si lo hubiéramos hecho, no habríamos sido campeones". Además, confesó que el vestuario del Sporting está mentalizado para conseguir el doblete: "La final de la Copa de Portugal contra el Benfica está para ganarla".

Trincao y Gyökeres, las estrellas del Sporting CP / @trincao

Pese a los rumores sobre su futuro, el atacante luso señaló que "se quedará" en el Sporting, mientras que explicó su plan para retener a Gyökeres en el club. "Puedo intentar encerrarle en el gimnasio, lo intentaré", apuntó en un tono más relajado.

Cabe destacar que esta decisión de Trincao de quedarse en el Sporting no 'ayudaría' económicamente al FC Barcelona. Y es que el club azulgrana sigue atento el futuro del portugués, puesto que todavía mantiene el 50% de una futura venta del jugador. En caso de venta millonaria, se haría con un ingreso importante que ayudaría a reforzar la plantilla de cara al curso que viene.