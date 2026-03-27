La ‘Tribuna Leo Messi’: lo que ningún futbolista ha tenido en activo

Leo Messi no solo colecciona hazañas dentro del campo; también fuera de él. El astro argentino, líder indiscutible del Inter Miami y cara visible de la Major League Soccer, superó recientemente la barrera de los 900 goles para agrandar un poco más su impresionante legado en el mundo del fútbol. Un logro deportivo más que importante que su club, poco tiempo después, ha decidido endulzar un poco más con una bonita decisión que le permite hacer historia por enésima vez.

El conjunto rosa ha dado un paso inédito en el deporte rey al anunciar que uno de los sectores más importantes de su nuevo estadio tendrá el nombre de Lionel Messi, convirtiendo al rosarino en el primer jugador de fútbol que disputará partidos como local en un recinto deportivo que cuenta con una grada dedicada a su figura.

Mucha ilusión en Estados Unidos

Desde su llegada a Estados Unidos en 2023, Messi ha cambiado la manera de entender el fútbol en el país y la ilusión por el estreno de la nueva casa de Inter Miami es aún mayor. La intención del club con la "Tribuna Leo Messi", además de obviamente homenajear al ex del Barça, es marcar una nueva etapa para la franquicia en la MLS.

Esta tribuna se estrenará el día del primer encuentro oficial en el recinto, cuidando al máximo cada detalle del NU Stadium para que refleje la importancia del '10' dentro del club. Una experiencia que Messi y todos sus seguidores vivirán muy pronto: el 4 de abril, cuando el Inter Miami se enfrente al Austin FC, en una nueva jornada de la MLS.

Un vínculo aún más fuerte

Una idea del club que reforzará el vínculo del jugador con Inter Miami y su gente y que, a su vez, unirá aún más a los seguidores de Las Garzas con el astro argentino. De hecho, la construcción del NU Stadium sería difícil de explicar sin su presencia en el equipo, que ha crecido de manera exponencial (en lo deportivo y en lo que a masa social se refiere) desde su llegada.

Claro está, la 'Tribuna Leo Messi' también será muy beneficiosa para el club a nivel económico. No son pocos los aficionados que desean disfrutar del talento del '10' desde 'su' grada y habrá que estar atentos a los precios de dichas entradas. ¿Marcará Messi en el estreno de su tribuna? Lo sabremos en pocos días.