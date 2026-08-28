Tresoldi elige a Italia

Nicolò Tresoldi ha sido uno de los nombres propios del verano. El delantero del Brujas de 22 años ha maravillado a Europa gracias a los 22 goles que anotó la temporada pasada, que ayudaron a su club a salir campeón de Bélgica.

Esta temporada el nivel mostrado hasta ahora también ha sido muy alto: cuatro goles anotados en los primeros cuatro encuentros. Con estas cifras, sumadas a su juventud, no sorprende que varios de los mejores clubes europeos estén sondeando su fichaje.

Manchester United, Chelsea y Barça son tres de estos equipos para los que ha sonado el delantero al que el Brujas no va a dejar salir fácilmente: el club belga estaría dispuesto a escuchar ofertas solo si la operación alcanza una cifra cercana a los 50 millones de euros.

Pero no solo existe un alto interés a nivel de clubes, pues el delantero, por extraño que parezca, no ha debutado todavía a nivel absoluto con ninguna selección, y puede representar a tres países: Argentina, por parte de madre; Italia, por lugar de nacimiento y por su padre; y Alemania, por ser donde creció.

En categorías inferiores, el delantero se decantó por el país en el que inició su carrera en el Hannover 96. Tresoldi ha jugado 24 partidos con la sub-21 en los que ha marcado 12 goles, y todo indica que ya no marcará más para la 'Mannschaft'.

Según información de 'Gazzetta dello Sport', Mancini ha conseguido convencer a Tresoldi para que represente a la selección italiana e intentaría tenerlo ya convocado para el próximo parón de septiembre, aunque esto dependerá de si la FIFA aprueba la solicitud a tiempo.

Esto sería una gran noticia para el fútbol italiano, que en los últimos años no ha tenido un gran delantero centro capaz de producir grandes cifras, y una gran decepción para el fútbol alemán, pues Nagelsmann estuvo a punto de convocarlo para el Mundial, pero se terminó decantando por otras opciones.

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'Gazzetta' informa que el seleccionador también ha convencido al centrocampista suizo de la Roma, actualmente cedido en el Cagliari, Alessandro Romano. El debut de Tresoldi con Italia se puede dar el 25 de septiembre en un partido que jugarán contra Bélgica.