Tres puntos de sutura a Haaland... ¡tras chocarse con una puerta de autobús!

Erling Haaland, delantero estrella del Manchester City, sufrió un aparatoso y bizarro corte en la cara tras un accidente con la puerta del bus del equipo de Noruega, pero se encuentra “bien”, según confirmó el capitán noruego Martin Odegaard. El incidente ocurrió mientras el jugador se bajaba del autobús antes de entrar al hotel en Oslo, donde la selección se prepara para su partido de clasificación para el Mundial frente a Moldavia, programado para este martes.

El propio Haaland compartió imágenes del incidente en sus redes sociales, mostrando la herida y el resultado de las tres suturas que recibió. “Me golpeó la puerta del bus. 3 puntos de sutura”, escribió en Snapchat, acompañado de un emoji riéndose. En otra publicación, el delantero de 24 años se tomó una selfie mostrando la herida debajo del labio y comentó: “Se ve bastante bien”.

Odegaard, en conferencia de prensa, explicó que no había presenciado el golpe directamente, pero que escuchó que Haaland había sido impactado por la puerta. “No sonaba bien, pero parece que está bien. Tiene un pequeño corte, pero fuera de eso, todo está en orden”, señaló.

Por su parte, el entrenador de Noruega, Ståle Solbakken, advirtió que el accidente “podría haber salido mal”, aunque aseguró que no hay riesgo de que Haaland se pierda el encuentro frente a Moldavia. De hecho, hizo parte del entrenamiento de este lunes con una cinta en su rostro.

CULPÓ A ODEGAARD EN TONO IRÓNICO

El delantero noruego llega a este partido en plena forma tras marcar en la victoria 1-0 de su selección sobre Finlandia, elevando su registro internacional a 42 goles en 43 partidos. Además, Haaland ha anotado cuatro goles en cuatro partidos entre club y selección en la presente temporada.

Noruega lidera actualmente el Grupo I de clasificación para el Mundial, con cuatro victorias en cuatro juegos, superando a Israel e Italia, que aún tiene un partido pendiente.

Haaland no solo informó del accidente, sino que también aprovechó para bromear con sus seguidores en redes sociales. Tras preguntar quién podría haber sido responsable del golpe, animó a responder con “respuestas equivocadas solamente”. Algunos seguidores mencionaron a Odegaard, capitán de Noruega y compañero de Haaland en Manchester City, y el delantero no dudó en confirmar la broma con un irónico “Correcto”.