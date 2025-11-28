Tres partidos de sanción para Gueye tras su bofetada a Keane en Old Trafford

La imagen dio la vuelta al mundo en apenas segundos. Idrissa Gana Gueye, mediocentro del Everton, fue expulsado en el encuentro entre el Manchester United y el conjunto liverpuliano por abofetear a su propio compañero, el defensa Michael Keane. Cuatro días después, la Federación Inglesa ha confirmado una sanción de tres partidos que el club intentó recurrir sin éxito, pese a las disculpas del jugador y los gestos de reconciliación entre ambos futbolistas.

La escena surrealista en Old Trafford

El incidente se produjo este lunes en la primera parte del Manchester United–Everton disputado en Old Trafford. Con 0-0 en el marcador, una pérdida de balón de Gueye acabó en ocasión clara para Bruno Fernandes. A partir de ahí, las cámaras captaron la discusión entre el senegalés y Keane. El central empujó a su compañero y Gueye respondió con una bofetada con la mano izquierda en el rostro del ex del Burnley.

El árbitro Tony Harrington mostró tarjeta roja directa por conducta violenta. La decisión fue revisada y confirmada por el VAR, que consideró el gesto como un golpe claro a la cara de un rival, aunque en este caso el destinatario fuera un futbolista del propio equipo.

Pese a jugar con diez desde el minuto catorce, el Everton acabó firmando una victoria histórica (0-1). El gol de Kiernan Dewsbury-Hall en el minuto 29 dio a los de David Moyes la primera victoria en liga en Old Trafford desde 2013.

Tres partidos de castigo y un recurso rechazado

La Federación Inglesa ha resuelto ahora el expediente disciplinario. Gueye ha sido sancionado con tres partidos por conducta violenta, el castigo estándar para una roja directa de este tipo.

El Everton había presentado, no obstante, un recurso para intentar rebajar o anular la sanción, pero la apelación fue desestimada. Moyes ha explicado ante los medios que el club no recibió una explicación detallada del comité disciplinario y que el proceso se ha cerró con rapidez. El técnico ha señalado que la cuestión quedó "resuelta en el vestuario" y que, a partir de ahora, el equipo se centra en los siguientes compromisos.

La sanción impedirá al centrocampista jugar los próximos tres partidos de Premier, ante Newcastle United, Bournemouth y Nottingham Forest. En un tramo clave de la temporada, el Everton pierde así a uno de sus mediocentros titulares, en un contexto en el que marcha 11º en la tabla con 18 puntos en 12 jornadas.

Disculpas públicas y un desenlace con vídeo incluido

Nada más terminar el encuentro, el senegalés pidió perdón a sus compañeros en el vestuario, según ha explicado el entrenador escocés. En los días posteriores, el ex del PSG publicó un mensaje en redes sociales en el que asumía la responsabilidad de lo ocurrido y en el que señalaba que su reacción "no refleja sus valores" y que no se volverá a repetir.

Lejos de alimentar el conflicto, los jugadores han tratado de rebajar la tensión con gestos visibles. Ambos han protagonizaron en la ciudad deportiva una especie de "combate" de boxeo simulado para las cámaras del club, a modo de parodia del enfrentamiento, con un mensaje final de "solo amor aquí", intentando dejar claro que el incidente está cerrado entre ellos.

En declaraciones posteriores, Moyes ha defendido la pasión de sus futbolistas, aunque ha admitido que la forma fue inaceptable. El técnico ha llegado a reconocer que le hubiera gustado que el colegiado se tomara más tiempo antes de enseñar la roja, pero ha asumido que las reglas sobre agresiones son claras y que el club debía adaptarse a la decisión.

Un caso casi inédito en la historia de la Premier

Más allá de la anécdota, la acción del senegalés es un episodio excepcional en el fútbol inglés. La prensa británica ha recordado que es la tercera vez en la historia de la Premier League que un jugador es expulsado por agredir a un compañero. La última fue en 2008, cuando Ricardo Fuller fue sancionado por una bofetada a Andy Griffin durante un partido del Stoke City ante el West Ham.