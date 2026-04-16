Los tres motivos por los que Leo Messi ha decidido comprar el Cornellà

La noticia 'bomba' estalló este jueves a las 17.00 horas. Leo Messi anunció la compra de la UE Cornellà, club que milita en la Tercera Federación y que posee una de las canteras más potentes de Catalunya. Este es tan solo el primer paso del astro argentino para encarar su futuro regreso a Barcelona.

“Leo Messi ha formalizado su adquisición del Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta adquisición, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local en Catalunya”, aseguraba el comunicado hecho público esta tarde.

La noticia de la compra del Cornellà, que tomó por sorpresa al mundo del fútbol, no deja de ser una oportunidad única para el crack rosarino. Pero, ¿cuáles son los motivos por los que Leo Messi ha decidido adquirir la entidad del Baix Llobregat? ¿Por qué el Cornellà y no cualquier otro club? En SPORT desvelamos los entresijos de la decisión del exjugador del Barça.

Ubicación y cercanía

El primer motivo no es otro que la ubicación. Cuando Leo Messi decida volver a Barcelona, ya una vez retirado, tiene previsto establecerse de nuevo en Castelldefels. Y la UE Cornellà es el club más potente de todas las entidades más cercanas al municipio costero donde vivirá el argentino, teniendo otros clubes como el Gavà, el Sitges, el Prat o el propio Castelldefels en categorías más bajas.

Messi valora mucho la importancia de vivir una vida fácil, sobre todo a nivel de desplazamientos. De hecho, ya lo ha ido deslizando en alguna entrevista e incluso se marchó a Miami tras finalizar su etapa en el PSG porque era una ciudad que le recordaba mucho a Barcelona. Así, Leo opta por evitar amplios desplazamientos y apostar por la cercanía, ya sea relacionada con sus hijos o con su futuro trabajo, en este caso como máximo dirigente del Cornellà.

Fútbol base

Pero la proximidad y el nivel del primer equipo no lo es todo. Otro punto que explica la adquisición del Cornellà por parte de Messi es su pasión por el fútbol base catalán. Prueba de ello fue la organización el pasado verano de su primer torneo de fútbol base, la Messi Cup, disputada en Estados Unidos en octubre del 2025.

En ese sentido, Messi no solo puso su imagen y dio nombre al campeonato juvenil, sino que se involucró desde el primer día en el desarrollo del torneo. El jugador de Inter Miami estuvo presente a todas horas y presenció todos los partidos de la primera edición de 'su' Copa, por lo que se le podría definir como un apasionado del fútbol base. Y ahí es donde entra en juego el Cornellà.

La entidad del Baix Llobregat se caracteriza por tener una de las canteras más potentes de toda Catalunya y cuidar siempre todo aquello relacionado con su fútbol base. La gran mayoría de equipos del Cornellà se encuentran en División de Honor o en las máximas categorías posibles, compitiendo con FC Barcelona, RCD Espanyol y CF Damm como las cuatro canteras más potentes de Catalunya.

Club saneado

Y como tercer y último motivo, cabe destacar que la UE Cornellà es de las pocas entidades saneadas económicamente desde hace mucho tiempo. Son más de un millar de niños los que pertenecen al club en la escuela formativa, posee una Fundación... En definitiva, se trata de un club transparente en todos los aspectos, a diferencia de otros muchos equipos de Catalunya que incluso militan en categorías superiores y que no han logrado materializar su venta en los últimos años por problemas económicos o por la existencia de cabos sueltos relacionados con la mencionada transparencia.

A partir de ahí, Leo Messi tiene por delante numerosos retos que abarcan desde el ascenso del primer equipo del Cornellà a categorías superiores del fútbol nacional (actualmente se encuentra en Tercera RFEF, quinta división de España, tras luchar por el ascenso a LaLiga Hypermotion en tres temporadas consecutivas entre 2018 y 2020) hasta el objetivo de potenciar su cantera.

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Eso sí, ahí surge la necesidad de lidiar con el Ayuntamiento de la ciudad, puesto que las instalaciones y el campo no son propios sino municipales y la posibilidad de extenderse a nivel de terreno parece complicada. El Cornellà colinda con el RCDE Stadium por el este, la autopista al sur, un complejo deportivo al oeste y edificios residenciales al norte.