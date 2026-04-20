Las tres condiciones de Luka Modric para renovar con el Milan

El AC Milan quiere contar con Luka Modric para la próxima temporada. El veterano centrocampista de 40 (cumplirá 41 en septiembre) años ha sido una de las piezas claves de su equipo esta temporada y ha demostrado que, pese a su edad, aún tiene mucho para dar al club y al fútbol. Y es por eso que el conjunto milanista quiere que continúe.

Según apuntó el periodista italiano especializado en fichajes Gianluca Di Marzio, el croata está abierto a firmar su continuidad en el conjunto 'rossonero', pero pone tres condiciones.

La primera sería tener la certeza de que el equipo mejore la plantilla para poder luchar por títulos. Con los rumores de las posibles salidas de futbolistas como Rafa Leao y Christian Pulisic, el '10' necesita garantías de que el equipo seguirá siendo competitivo de cara al próximo año.

Además, Modric quiere que el Milan juegue la Champions League la próxima temporada como una condición clave. Actualmente, el equipo se encuentra segundo clasificado de la Serie A, empatado a puntos con el tercero, el Nápoles y a tres puntos de la Juventus, que marca las posiciones de la Liga de Campeones. Por lo tanto, a cinco jornadas para el final de la Serie A, el Milan se juega no solo su plaza en la Champions la próxima temporada, sino poder contar con un jugador como es Luka Modric.

Por otro lado, el liderato le queda lejos al Milan, ya que el Inter está a 12 puntos de diferencia en lo más alto de la tabla del calcio.

Finalmente, la tercera condición de Modric para renovar, según la fuente, sería que continuara Allegri como entrenador la próxima temporada. A sus 58 años, el técnico italiano, seis veces campeón de la liga italiana, ha devuelto al Milan a lo más alto y le he aportado una marca propia, una identidad con la que Modric se siente cómodo.

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Esta campaña, Modric ha participado en todos los partidos de la Serie A de su equipo excepto en uno.