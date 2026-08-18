Trepy, el jugador que casi se ahora en una piscina, mejora su función respiratoria, aunque sigue en coma y con pronóstico reservado

El futbolista Yael Trepy, delantero del Cagliari, ingresado en un hospital de Cerdeña (Italia) en coma inducido tras estar a punto de ahogarse en una piscina, presenta una mejoría de la función respiratoria, aunque su pronóstico es reservado, según informó este martes el club.

"Trepy, ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencias del SS. Annunziata, continúa bajo sedación farmacológica y con ventilación artificial mediante intubación de las vías respiratorias, con una mejoría de la función respiratoria respecto a la grave insuficiencia detectada en el momento del ingreso", reza el parte médico recogido por el equipo de la capital sarda.

El jugador francés, de 20 años, se encontraba de vacaciones en Porto Cervo, en el norte de Cerdeña, cuando, por causas aún por determinar, acabó en la parte más profunda de una piscina y no pudo mantenerse a flote, por lo que fue rescatado por los servicios de emergencia, que procedieron a intubarlo en el lugar.

Según los servicios médicos, Trepy no tiene fiebre, continúa con tratamiento antibiótico y si la mejoría respiratoria se consolida durante el día de hoy, está previsto una reducción progresiva de la sedación, con una nueva evaluación de la respuesta clínica del deportista.

"El pronóstico continúa siendo reservado. Cualquier actualización adicional se comunicará si se producen cambios significativos en las condiciones clínicas del paciente", concluyó el parte médico.

Una tomografía del tórax reveló tras el accidente una importante acumulación de líquido en los pulmones, por lo que los médicos lo mantienen en coma inducido y bajo vigilancia constante.

Nacido en 2006 en Villeneuve-Saint-Georges, en la región francesa de Île-de-France, Trepy comenzó a jugar al fútbol en el equipo de su localidad y posteriormente pasó al Créteil-Lusitanos francés, donde permaneció hasta finales de 2022.

En enero de 2023 se incorporó al Cagliari, donde inició su etapa italiana en las categorías inferiores y destacó especialmente con el equipo sub-18, con el que marcó 14 goles en su primera temporada completa en Cerdeña.

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En enero de 2026 dio el salto al primer equipo y debutó como profesional ante el Cremonese, en un estreno soñado ya que marcó apenas cuatro minutos después de saltar al campo para establecer el definitivo 2-2 en el minuto 88 de partido.