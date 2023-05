¡Tremendo! El Cardiff City reclama 110 millones por la muerte de Emiliano Sala

El equipo galés pide una indemnización al Nantes por los "daños sufridos" El ariete argentino murió accidentalmente mientras viajaba en avioneta de Nantes a Cardiff para confirmar su fichaje

Hace unos días, se anunció que el Cardiff City llevará a los tribunales franceses al Nantes por la disputa que existe entre ambos clubes sobre el pago del fichaje del argentino Emiliano Sala, que falleció en un accidente de avión en enero de 2019.

Ahora, según informa L' Équipe, el combinado galés reclama la increíble cifra de 110 millones de euros. El Cardiff City pide dicha indemnización por los "daños sufridos" por la muerte del ariete argentino. No obstante, según RMC Sports, el Nantes no está preocupado y cree que es una estrategia para no pagar los dos plazos que restan por abonar.

Además, no es el primer intento de los galeses por conseguir la indemnización. En 2022 el TAD ya falló a favor del equipo francés obligando a pagar la tercera parte del traspaso. En total, fueron unos 5 millones de euros de los 16 con los que se anunció el traspaso de Emiliano Sala.

Según el equipo galés, que ahora milita en el Championship, que es la segunda división inglesa, no deberían pagar nada al Nantes ya que en el momento de la muerte de Sala, mientras viajaba de Nantes a Cardiff, aún no era oficialmente jugador de los 'Bluebirds'.