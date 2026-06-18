Fin al trayecto de Sergi Roberto en el Como de Cesc Fàbregas

La historia de Sergi Roberto en el Como se acabará en los próximos días. El trayecto que emprendió de la mano de Cesc Fàbregas en 2024, tras toda una vida en el Barça, llegará a su fin, tal y como confirma 'La Provincia di Como', tras no renovar su contrato con el club lombardo.

Aunque durante las últimas semanas todo hacía pensar que el centrocampista catalán podía ampliar su vínculo con el Como, las negociaciones entre ambas partes no han terminado de avanzar y no existe un acuerdo para su continuidad.

Sergi Roberto, junto a Cesc Fàbregas / Como 1907 / COMO 1907

La voluntad inicial de Sergi Roberto era seguir formando parte del proyecto liderado por Cesc Fàbregas. El técnico catalán le abrió las puertas del Como en 2024, cuando el equipo acababa de ascender a la Serie A y buscaba jugadores con experiencia para consolidarse en la élite del fútbol italiano.

Para Sergi, aquella oportunidad suponía iniciar una nueva etapa después de cerrar su largo ciclo en el Barça, club en el que fue capitán y donde vivió los momentos más importantes de su carrera. Era un reto ambicioso.

Sin embargo, su paso por el Como ha estado condicionado por los problemas físicos. Las lesiones y la falta de continuidad le han impedido asentarse como una pieza indiscutible dentro del equipo, aunque su presencia en el vestuario ha sido clave por su liderazgo y experiencia.

Sergi Roberto celebra tras marcar el gol del empate para el Como en la Coppa Italia / Massimo Paolone/LaPresse

El Como, por su parte, ha completado una temporada muy destacada. El conjunto dirigido por Fàbregas superó las expectativas y logró una histórica clasificación para la Champions League, un éxito que demuestra que el club sigue dando pasos hacia adelante.

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A partir de ahora, los dará sin Sergi Roberto, quien, a sus 34 años, deberá valorar las opciones que se le presenten para continuar su carrera. Su experiencia en grandes escenarios, su polivalencia y su trayectoria siguen siendo argumentos firmes para atraer el interés de otros clubes.