Trato de favor al PSG para la Champions League: aplazado su partido contra el Lens y guerra abierta en Francia

Una decisión que podría sentar un precedente muy peligroso. El Paris Saint-Germain, que ya solicitó el aplazamiento de su partido contra el Nantes (14-15 de marzo) para gozar de un mayor descanso de cara a la eliminatoria de octavos de final de la Champions League ante el Chelsea (11 y 17 de marzo) y recibió el visto bueno de su rival y de la LFP, instó ahora la reprogramación del Lens-PSG, previsto para el 11 de abril, puesto que se encuentra entre sus dos partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool (8 y el 14 de abril). Según informa 'RMC Sport', la LFP aprobó su solicitud en la reunión de su junta directiva celebrada este jueves.

El Estrasburgo también solicitó el aplazamiento de su partido ante el Brest, previsto para el 12 de abril y que se disputa entre sus dos partidos de cuartos de final de la Conference League contra el Mainz (9 y el 16 de abril).

El PSG-Nantes tendrá lugar el próximo 22 de abril. A los de Luis Enrique les sentó de fábula la suspensión de su compromiso liguero: arrollaron sin piedad al Chelsea con un 2-8 de global. Antes de recibir al conjunto 'red', deberán enfrentar al Toulouse de Carles Martínez. Y, entre medias de la eliminatoria, viajar al norte del país para visitar a nada menos que un RC Lens que se ha propuesto acabar con su reinado en Francia y tiene una oportunidad única de dar la campanada.

El PSG de Luis Enrique es el rival a batir en la Champions / EFE

El encuentro, decisivo en la lucha por el título, tendrá lugar tres días después de la ida (8 de abril) y tres días antes de la vuelta que se jugará en Anfield. Sólo un punto separa a uno del otro. Los parisinos, eso sí, tienen pendiente su duelo contra el Nantes.

El director deportivo del PSG, Luis Campos, explicó a 'RMC' por qué los parisinos solcitaron que se aplace su partido del sábado 11 de abril contra el Lens: "Se trata de estar en las mejores condiciones posibles para representar bien a Francia en Europa, lo cual es necesario. Al principio, nos hubiera gustado jugar la UCL el martes (7 de abril), luego el miércoles (15 de abril). Pero el Liverpool no puede jugar el 15 de abril, tuvimos que respetar su historia, porque es una fecha trágica para el club".

El Lens-PSG ya tiene horario

La Ligue 1 comunicó que el Lens-PSG y el Brest-Estrasburgo se disputarán el próximo miércoles 13 de mayo: "A petición del París Saint-Germain y del RC Estrasburgo, con el fin de que puedan preparar en las mejores condiciones sus respectivos cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA y de la Liga de Conferencias de la UEFA, el Consejo de Administración de la LFP ha decidido por unanimidad, sin contar con los clubes implicados, aplazar los partidos RC Lens–París Saint-Germain y Stade Brestois–RC Strasbourg, correspondientes a la 29.ª jornada de la Ligue 1 McDonald’s, al miércoles 13 de mayo".

"Estas dos decisiones van acompañadas de una propuesta al RC Lens para que adapte su calendario y adelante el encuentro RC Lens-FC Nantes (33.ª jornada) al viernes 8 de mayo, en caso de que el Paris Saint-Germain se clasifique para las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA".

El Lens, indignado

El RC Lens no dudó en expresar su disconformidad al respecto y, su director general, Benjamin Parrot, puso en tela de juicio la equidad deportiva propuesta por la LFP: "¡No estamos enfadados con el PSG! Pero si la LFP no defiende la Ligue 1, ¿quién lo hará? Empezamos la temporada con el décimo presupuesto y construimos nuestra plantilla y nuestra estrategia para competir. Sin embargo, hoy se nos pide que modifiquemos un calendario ya conocido. ¡La Ligue 1 se está convirtiendo en la variable de ajuste de la Champions League!".

El conjunto norteño, de hecho, se enfrenta a un calendario sobrecargado. La Ligue 1 decidió programar el Brest-Lens para el viernes 24 de abril a las 20:45h, a pesar de que los 'Sang et Or' juegan el martes 21 (21:10h) la semifinal de la Coupe de France ante el Toulouse. Así, los de Pierre Sage, tendrán que disputar tres partidos en solo siete días: el Lens-Toulouse de Ligue 1 el 17 de abril, el Lens-Toulouse de Coupe de France el 21 y el Brest-Lens de Ligue 1 el 24 de abril.

La junta directiva de la LFP decidiría, en la reunión celebrada durante la mañana del jueves, si concedía la solicitud del PSG a pesar de la oposición del Lens, reiterada por medio de Benjamin Parrot en sus declaraciones a 'L'Équipe': "Cuando se reprograma un partido, normalmente ambas partes están de acuerdo, como el Nantes, que dio su consentimiento. Una cosa es que el PSG haga la solicitud, y otra muy distinta que la LFP la conceda en esta fase tan avanzada de la temporada".

Decisión unilateral

No se requería el consentimiento de los norteños en este asunto. El Tribunal de Arbitraje (TA) tenía la última palabra en tal decisión, como estipulan los estatutos y reglamentos de la Ligue 1. El artículo 22, relativo a sus facultades, le otorga, en particular, la potestad de "establecer el calendario general de la competición y el calendario de partidos (...) y realizar cualquier modificación a los mismos durante la temporada". Por tanto, se podría reprogramar entre las jornadas 33 y 34, el último hueco disponible.

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Al Khelaïfi, presidente del PSG / EFE

Sólo votaron 11 de los 17 miembros de la junta directiva. Olivier Létang (Lille) sigue suspendido tras sus comentarios sobre el arbitraje, Pablo Longoria (OM) y Fabrice Bocquet (Niza) dejaron sus respectivos clubes y ya no son miembros y tanto Nasser al-Khelaïfi (PSG) y como Marc Keller (Estrasburgo) se ven directamente afectados, al igual que Victoriano Melero (presidente del sindicato Foot Unis y director ejecutivo del club parisino).