La 'trampa' de Marruecos para que Mendy no parara el penalti: ¡pelea por una toalla!

Si la actuación de Gil Manzano en el duelo entre la Real Sociedad y el FC Barcelona ya parecía un auténtico espectáculo, entre goles anulados, revisiones del VAR y demás, se quedó corta frente a lo que sucedió con el colegiado Jean-Jacques Ngambo Ndala en la final de la Copa de África. El árbitro congoleño se convirtió en protagonista con una decisión que pudo marcar el rumbo del partido.

La jugada más polémica se produjo en un saque de esquina, cuando Brahim sufrió un leve contacto de Diouf mientras este despejaba el balón de cabeza dentro del área. Inicialmente, el árbitro congoleño dejó seguir el juego, sin señalar ninguna falta. Sin embargo, tras acudir al VAR y bajo la presión del contexto del partido, el colegiado terminó señalando el penalti que todo hacia indicar que cambiaría el rumbo del encuentro.

Brahim, tras perder la Copa África / Themba Hadebe

La final fue tan intensa que la polémica decisión provocó que, en un primer momento, Senegal estuviera a punto de abandonar el terreno de juego ante la indignación que generó la decisión del árbitro. El encuentro permaneció detenido cerca de diez minutos mientras jugadores y cuerpo técnico deliberaban. Finalmente, liderados especialmente por Sadio Mané, los senegaleses decidieron continuar pese al penalti en contra, retomando así el partido.

Y así comenzó una auténtica batalla para impedir que Edouard Mendy pudiera preparar el penalti que definiría la final de la Copa África. En ese sentido, su suplente, Yehvann Diouf, tuvo que proteger la toalla del portero, enfrentándose no solo a los recogepelotas marroquíes, sino también a Ismael Saibari, que se colocó frente a él para evitar que se la entregara a su compañero.

En redes sociales circulan varios vídeos que muestran a Diouf esquivando a quienes intentaban arrebatarle la toalla, incluso siendo derribado en su intento por mantenerla. Todo, aparentemente, para impedir que Mendy pudiera secarse los guantes bajo la intensa lluvia que azotaba Rabat. Eso sí, todo fue en vano, porque el portero senegalés detuvo el ‘Panenka’ de Brahim y, posteriormente, su selección logró proclamarse campeona de la Copa África. ¿Justicia divina?