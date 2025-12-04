La trampa de Flick no vale para Haaland

Tuvo que sudar tinta gorda el Manchester City para sumar de nuevo tres puntos en la Premier League. El equipo que dirige Pep Guardiola hizo frente a un enfrentamiento de auténtica locura para ganar al Fulham y encadenar así dos victorias consecutivas en el campeonato doméstico. Con este triunfo, los 'skyblue' se situaron en la segunda posición de la tabla, a tan solo dos puntos del líder aunque con un partido más disputado.

Para llevarse los tres puntos de Craven Cottage, la figura de Erling Haaland fue, otra vez, indispensable para los de Guardiola. El delantero noruego fue el encargado de estrenar el marcador tras 'cazar' un balón dentro del área. Este tanto supuso el gol número 100 del internacional con Noruega en la Premier League en 111 partidos disputados. Un dato espectacular que lo sitúa entre los mejores goleadores del siglo, e incluso de la historia de este deporte.

Erling Haaland anota su gol número 100 en Premier League / X

Después del logro conseguido en la victoria contra el Fulham, el noruego apuntó que "estoy orgulloso y feliz de haber llegado a los 100 goles en la Premier League". No obstante, Haaland tiene claro que no puede relajarse ni un instante en un equipo del calibre del Manchester City: "Cuando eres delantero del City, debes conseguir grandes números. Y ese es mi trabajo. La gente debería criticarme si no marco, eso es lo que normalmente hace la gente, así que al final, como dije, ¡debo cumplir!".

Si nos centramos en los números, la temporada de Erling Haaland está siendo, como mínimo, estratosférica. Hasta la fecha, ha jugado 19 partidos con el City, con unas cifras de 20 goles y tres asistencias. Va a más de un gol por partido. Y con la selección de Noruega también está siendo igual de determinante con actuaciones para el recuerdo, como los dobletes contra Italia y Estonia del último parón de selecciones del mes de noviembre.

Guardiola: "Los números de Haaland son indiscutibles" / Perform

Y, aunque lo más valorado en un delantero sean los goles, hay otro dato que sorprende para bien en Erling Haaland. El noruego del Manchester City cayó en fuera de juego en una ocasión en el duelo de este martes contra el Fulham... una circunstancia que no se daba desde hace dos años. La última vez que fue pillado en 'offside' fuera de casa data del agosto de 2023, en la visita al Sheffield United, de acuerdo con el banco de datos 'Squawka'. De hecho, en este curso de Premier, tan solo ha caído una vez en fuera de juego.

Hace unas semanas, el propio Haaland explicó que "no es la primera temporada en la que casi no caigo en fuera de juego; creo que esto empezó desde que tenía 13 años, cuando empezaba a intentar mantenerme habilitado". "Es algo que está muy metido en mi juego, odio quedar en 'offside'. Ahora, el VAR me ha ayudado aún más, porque simplemente te da la decisión clara y punto. Y si casi nunca caes en fuera de juego, hay una buena probabilidad de que, si hay una situación ajustada, yo no esté adelantado", agregó.

Lo cierto es que el estilo y la mentalidad de Haaland provocan que sea excepcional ver al delantero noruego caer en fuera de juego. En ese sentido, un duelo contra el Barça de Hansi Flick, que tira la línea muy adelantada, sería interesante para comprobar si esta trampa del fuera de juego que proponen los azulgranas también es efectiva con el atacante del City, aunque las estadísticas juegan a favor del delantero.