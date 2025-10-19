Tragedia en Ghana: muere asesinado el portero Cheikh Touré, víctima de un secuestro

Tragedia en el fútbol africano. Cheikh Touré, joven futbolista senegalés, ha sido hallado muerto este sábado en Ghana víctima de una red de tráfico de personas. El Ministerio de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses Residentes en el Extranjero comunicó el fallecimiento del portero y avanza una investigación exhaustiva para determinar la causa exacta de la muerte.

Según la información recogida por la Embajada de Senegal en Accra, el cuerpo del fallecido fue colocado en la morgue Ebenezer de Tafo, en la región de Ashanti, situada a unos 250 kilómetros de Accra. Las primeras investigaciones a que el futbolista habría sido víctima de una supuesta estafa relacionada con el reclutamiento para un club profesional. Touré fue engañado por un grupo de personas que prometieron unas pruebas al portero para unirse a su equipo y terminó siendo secuestrado.

Los secuestradores supuestamente habrían exigido un rescate a la familia, quienes finalmente no pudieron reunir la cantidad requerida. Las autoridades ghanesas están trabajando con el Ministerio de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses Residentes en el Extranjero para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Ante esta situación, el Ministerio insta a los clubes, academias, entrenadores y padres a ser extremadamente cautelosos con este tipo de ofertas no verificadas.

El comunicado del Ministerio

El Ministerio de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses Residentes en el Extranjero tuvo conocimiento, el sábado 18 de octubre de 2025, de la muerte del Sr. Cheikh Touré, ocurrida en Kumasi (República de Ghana) el viernes 17 de octubre de 2025. Las investigaciones preliminares realizadas por los servicios consulares indican que el Sr. Touré, joven futbolista senegalés, podría haber sido víctima de una red de fraude y extorsión. Según la información recogida por la Embajada de Senegal en Accra, el cuerpo del fallecido ha sido colocado en la morgue Ebenezer de Tafo, en la región de Ashanti, situada a unos 250 kilómetros de Accra. Se ha notificado oficialmente a las autoridades ghanesas competentes para que realicen una investigación exhaustiva sobre las circunstancias exactas de la muerte. En este contexto, dos oficiales de la Embajada serán enviados a Kumasi el domingo 19 de octubre de 2025 para ayudar a las autoridades locales en los procedimientos administrativos y judiciales y preparar, en coordinación con la familia, la repatriación del cuerpo a Senegal tan pronto como se obtengan las autorizaciones necesarias. El Ministerio desea expresar su más sentido pésame a la familia doliente y asegura que este asunto está siendo seguido de cerca.