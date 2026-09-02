Trabzonspor rescata al rebelde Richarlison tras su denuncia por amenazas

El futuro de Richarlison ha dado un nuevo giro en las últimas horas. Cuando todo apuntaba a que el delantero brasileño podía regresar al Everton, el interés del Trabzonspor ha irrumpido con fuerza y ha colocado al atacante del Tottenham ante un escenario completamente diferente. Según Fabrizio Romano, el futbolista ya habría alcanzado un acuerdo verbal con el conjunto otomano y estaría decidido a jugar en Turquía.

La propuesta del Trabzonspor resulta especialmente atractiva para Richarlison desde el punto de vista económico. El salario pactado sería aproximadamente tres veces superior al que percibe actualmente en el Tottenham, un factor que habría contribuido a que el internacional brasileño vea con buenos ojos la posibilidad de emprender una nueva aventura lejos de la Premier League.

El principal obstáculo sigue estando en las negociaciones entre clubes. El Tottenham habría rechazado hasta ahora dos propuestas procedentes del Trabzonspor, valoradas en 15 y 20 millones de libras. El conjunto turco, sin embargo, no habría renunciado a su objetivo y se espera que pueda presentar una nueva oferta para intentar desbloquear la operación.

Su regreso al Everton, frustrado

La situación contrasta con lo ocurrido durante buena parte del verano. Richarlison tenía como prioridad regresar al Everton, cuatro años después de abandonar Goodison Park para fichar por el Tottenham. El brasileño veía con especial ilusión la posibilidad de volver al club de Liverpool, donde disfrutó de una etapa importante de su carrera.

Ese regreso, sin embargo, quedó condicionado por otra operación. El Tottenham y el Everton habían avanzado en un escenario en el que Iliman Ndiaye debía hacer el camino contrario, pero la aparición del Manchester City como pretendiente del atacante complicó el movimiento. El fracaso de esa operación terminó afectando directamente a las opciones de Richarlison de regresar a Goodison Park.

El delantero decidió entonces hacer pública su postura y lanzó un contundente mensaje en redes sociales. "Después de todo lo que he vivido en los últimos años, decidí que nunca más nadie decidiría mi futuro por mí. Presión, amenazas, represalias... nada de eso me asusta. He pasado por cosas peores... créanme", puntualizó Richarlison con un comunicado en sus redes.

Ahora, el escenario vuelve a cambiar. El Trabzonspor quiere convertir al brasileño en una de sus grandes incorporaciones y Richarlison estaría presionando para que el Tottenham estudie seriamente la propuesta. El primer intento del club turco no habría prosperado, pero todavía existe margen para una nueva ofensiva.

Además, el contexto favorece al Trabzonspor. Aunque el mercado de fichajes en Inglaterra ya ha llegado a su fin, Turquía mantiene abierto su periodo de incorporaciones hasta el próximo viernes. Esa circunstancia permite al conjunto turco seguir trabajando en una operación que podría convertirse en uno de los movimientos más llamativos del cierre del mercado.

De concretarse el traspaso, Richarlison cambiaría la Premier League por la Super Lig y compartiría vestuario con Mohamed Salah, quien se habría incorporado al Trabzonspor después de su exitosa etapa en el Liverpool. El brasileño, mientras tanto, continúa teniendo contrato con el Tottenham, pero su presión y el interés turco han abierto una vía inesperada para resolver un futuro que parecía encaminado hacia el Everton.