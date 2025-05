El trabajo que Klopp tiene por delante

La vida le ha cambiado muy rápidamente a Jürgen Klopp. Después de su salida del Liverpool, el técnico alemán emprendió una nueva andadura dentro de este deporte como director global de fútbol del grupo Red Bull. Dejaba atrás los banquillos para iniciarse un novedoso cargo para él. "Quiero desarrollar, mejorar y dar apoyo al increíble talento futbolístico que tenemos", sentenció a su llegada.

Klopp ejerce desde el pasado 1 de enero, sin embargo, en las últimas horas saltaron todas las alarmas con los rumores sobre un posible fichaje por la AS Roma. Nada más lejos de la realidad. De hecho, el propio agente del alemán, Mark Kosicke, salió a desmentir esta información: "Los informes sobre que Klopp se convertirá en el nuevo entrenador de la AS Roma no son ciertos".

Klopp fue preguntado acerca del jugador al que más le gustaría haber dirigido y no pudo / Perform

Pese a distanciarse de los banquillos, Jürgen Klopp tiene mucho trabajo por delante en el grupo Red Bull. Varios equipos de este importante conglomerado han sufrido auténticos varapalos esta temporada, y necesitarán de la ayuda del alemán para revertir la situación. Los repasamos.

Fracaso en Alemania y Austria

En primer lugar, la decepción del RB Leipzig. Sin temblores ni titubeos, podemos catalogar la temporada del equipo alemán como un fracaso. Eliminados de la Champions League en la primera fase con una victoria y siete derrotas en ocho partidos, su paso por la Bundesliga no ha sido mucho mejor.

Darwin Núñez, autor del tanto del tirunfo del Liverpool en Leipzig / LAP

El curso liguero ya estaba siendo desilusionante y se acabó de estropear en la última jornada, cuando perdieron en casa contra el Stuttgart y se despidieron de sus opciones de jugar competición europea la próxima temporada. Por primera vez después de ocho años, el cuadro alemán no estará en Champions, Europa ni Conference League.

Tampoco le ha ido mejor al RB Salzburgo. El cuadro austríaco sumó los mismos números que el Leipzig en la Champions, con una sola victoria y siete derrotas. Números que lo convirtieron en el tercer peor equipo de la máxima competición continental, únicamente por delante del Slovan Bratislava y el Young Boys.

En cuanto a la competición doméstica, el Salzburgo se despidió de la posibilidad de levantar el título y tan solo tiene la opción de clasificarse para la Champions en una última jornada donde no depende de sí mismo. Por ello, necesita ganar para por lo menos asegurar su presencia en la siguiente edición de la Champions League.

Champions League: Salzburgo - Atlético de Madrid, en imágenes. / Matthias Schrader. AP

Alegría en los ascensos

Las buenas noticias para los de Klopp llegaron en Inglaterra con el ascenso del Leeds United a la Premier League después de completar un excelente curso y continuaron con el regreso del París FC a la Ligue 1, una competición que no pisaba desde hace más de 40 años, concretamente desde 1979. Sin embargo, ahora tocará preparar a ambos equipos para competir al máximo nivel.

Todo por decidir

Por otro lado, tanto Bragantino como New York Red Bull están actualmente metidos de lleno en las competiciones ligueras. El cuadro brasileño de Red Bull se encuentra en la cuarta plaza con 17 puntos, a cinco de la cabeza de la clasificación, mientras los estadounidenses son décimos, a un punto de la zona de 'play-off'. Todo por decidir para ambos equipos.

Jürgen Klopp, directo de fútbol de Red Bull / LAP

De esta manera, después de rechazar su vuelta a los banquillos, Jürgen Klopp sigue centrado en que los equipos Red Bull saquen su mejor versión y los resultados sean positivos. Y, como se ha podido comprobar, tiene muchos frentes abiertos a mejorar en el conglomerado austríaco.