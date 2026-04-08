Trabajadores en Los Ángeles piden prohibir el uso de agentes de ICE durante el Mundial

Los Ángeles (EE.UU.) no desconoce la materia migratoria y un sindicato de trabajadores del SoFi Stadium, que albergará ocho partidos durante el Mundial, ha amenazado con realizar un paro si no se prohíbe la operación de los agentes del Cumplimiento de Inmigración y Aduanas (ICE) en la ciudad durante el torneo.

El sindicato "Unite Here Local 11", que representa a cerca de 2.000 trabajadores de servicios de hospitalidad en el estadio al sur de California, emitió una carta de petición dirigida a la FIFA y el grupo propietario del estadio (Kroenke Sports & Entertainment) buscando que les sea garantizada protección contra los agentes migratorios.

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó que el uso de agentes de ICE será constante y activo para "imponerse a ellos (migrantes)", porque no quiere "ningún crimen ni problema" durante la Copa del Mundo. Se espera que estos agentes estén presentes también en los aeropuertos.

La era Trump

De acuerdo al último reporte (enero, 2026) del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), más de tres millones de inmigrantes indocumentados han abandonado Estados Unidos, incluidos 675.000 deportados. Muchas de estas deportaciones hechas con el uso de ICE.

Y las maneras de operar de ICE no son desconocidas para los estadounidenses, siendo los operativos realizados a plena luz del día, en días laborales y -- en caso de irrumpir en locales -- durante horas de trabajo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), recibe el Premio de la Paz; entregado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino (der.) durante el sorteo de los grupos del Mundial / EFE

Petición a la FIFA

Los sucesos desarrollados durante el segundo mandato de Donald Trump son suficientes para que el sindicato que representa a los trabajadores del SoFi Stadium haya basado su carta petición alrededor de los siguientes puntos, amenazando con realizar un paro si no se cumplen:

Compromiso de que ICE y la policía fronteriza no formará parte de la organización del torneo

no formará parte de la organización del torneo Protección de los trabajos sindicalizados y condiciones laborales

Ayuda para conseguir un hospedaje que se pueda cubrir con el sueldo percibido

"La FIFA y las corporaciones patrocinadores se embolsarán miles de millones (de dólares) de Los Ángeles mientras que ni siquiera reconocerán a los cocineros, meseros y acomodadores que harán posible este evento", compartió el co-líder sindical, Kurt Petersen.

Antecedentes

Aunque la FIFA y Kroenke Sports & Entertainment no pueden prohibir el uso de la fuerza de ICE en la ciudad de Los Ángeles, al ser un espacio público, si puede restringir su acceso al estadio y alrededores en lo que integra su propiedad privada.

Con una poblicación inmigrante que ronda los 3,5 millones -- más de un tercio del total -- , no es la primera vez que ocurre en Los Ángeles. El 19 de junio de 2025, agentes de ICE intentaron montar un operativo en Dodger Stadium previo al duelo de béisbol entre Dodgers y Padres de San Diego, pero la gerencia de los Dodgers prohibió su acceso a las inmediaciones; garantizando la protección de los asistentes al partido.

Mundial a la vista

No resulta poca cosa, dado que el SoFi Stadium recibirá no solo ocho partidos durante el Mundial, sino que dos de ellos serán de la Selección de Estados Unidos durante la fase de grupos, así como uno de Irán -- que también se matiene a la espera de tomar una decisión respecto a su participación.

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