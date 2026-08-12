Touré Yaya debuta por todo lo alto como entrenador: cero derrotas en sus primeros seis partidos

Touré Yaya formó parte de una generación histórica del Barça. El centrocampista marfileño, que defendió los colores blaugranas entre 2007 y 2010, fue una pieza importante de la generación dorada que conquistó el sextete en 2009, aunque en aquella época Guardiola lo alineó de central para dar espacio a Busquets, algo que la siguiente temporada le apartó del once titular y propició su salida al Manchester City.

En el equipo inglés rindió a un gran nivel entre 2010 y 2018, y a partir de ahí su carrera se desarrolló lejos de las mejores ligas europeas: Olympiacos y Qingdao fueron sus últimos equipos antes de retirarse en 2020.

Tras varios años ejerciendo como técnico asistente y formando a futbolistas jóvenes, Touré aceptó este mes de julio su primer trabajo como primer entrenador en el Slovan Bratislava eslovaco. A sus 43 años, la falta de experiencia no parece estar afectándole ni lo más mínimo, pues su equipo no ha perdido ni uno de los seis partidos oficiales que ha disputado: cinco victorias y un empate en los que han marcado 14 goles y solo han encajado dos.

El Slovan ha debutado en liga eslovaca con dos goleadas por 0-4 y 3-0, mientras que los otros encuentros disputados han sido en rondas previas de la Champions League. Touré Yaya debutó en un partido oficial contra el FC Iberia 1999 georgiano, al cual le ganó 0 a 2 y cerró la eliminatoria con un empate a uno en casa.

Su equipo confirmó el pase al play-off tras superar sin excesivos problemas al Mjallby sueco, al que le ganó 1 a 2 en Suecia y confirmó su superioridad al vencer por 2 a 0 en casa este martes.

Touré Yaya, en el partido en el que el Slovan ganó por 1 a 2 al Mjallby sueco / PATRIC SODERSTROM

El marfileño está a solo dos partidos de volver a clasificar al Slovan a la Champions, algo que ya logró en la temporada 24/25, y enfrente tendrá un rival que, a priori, es inferior: el Celje esloveno, el cual jamás ha disputado la máxima competición europea. Eso sí, su equipo tiene un factor en contra: deberá jugar la vuelta de visitante.

Fenerbahce contra Olympique de Lyon, el plato fuerte de los play-offs

La ronda de play-off definirá los siete equipos que completarán la fase de liga de la Champions. Sin lugar a dudas, la eliminatoria más destacada la protagonizarán el Fenerbahce y el Olympique de Lyon, dos conjuntos históricos de los cuales solo uno podrá quedar vivo.

Muy cerca de clasificarse está también el Bodo/Glimt, equipo que maravilló a Europa la pasada temporada al llegar hasta octavos de final. Para volver a estar presentes, deberán superar al NEC Nijmegen neerlandés, entrenado por Dick Schreuder, exentrenador del Castellón.

El destino ha querido que sí o sí tengamos un nuevo debutante en la UEFA Champions League, que saldrá de la eliminatoria entre el Sabah azerbaiyano y el Hapoel Beer'Sheva israelí, que sí ha jugado la máxima competición europea, pero en tiempos de la Copa de Europa. Las otras eliminatorias enfrentan al Viking noruego contra el Dinamo de Zagreb, al Celtic contra el LASK austriaco y al AEK de Atenas frente al Levski Sofia búlgaro.