El Tottenham, al borde del abismo: ¿descenso y desmantelamiento a la vista?

No hace tanto, el Tottenham Hotspur era un equipo que miraba hacia arriba. Competía, incomodaba, crecía. Con Mauricio Pochettino al frente, se convirtió en uno de los proyectos más atractivos de Europa. Subcampeones de la Premier League en 2017, finalistas de la Champions en 2019. Un equipo reconocible, con identidad y con una generación que parecía llamada a marcar una época.

Pero el mundo del fútbol vive en constante movimiento y los 'Spurs' no pudieron sostener el ritmo. La salida del técnico argentino fue el inicio de un proceso que el club nunca supo gestionar. Se fueron piezas importantes, como Harry Kane o Christian Eriksen, llegaron otras sin el mismo impacto y el proyecto perdió consistencia. Poco a poco, el Tottenham dejó de ser aspirante al título para convertirse en un equipo de media tabla.

La temporada pasada ya dejó señales preocupantes. Un 17º puesto que no encendió todas las alarmas porque el descenso nunca fue una amenaza real. Además, la conquista de la Europa League -el primer título del club en el siglo XXI- sirvió como anestesia. Sin embargo, lo de esta temporada no hay quien lo sustente.

A falta de siete jornadas, los 'Spurs' vuelven a estar en el mismo lugar. Decimoséptimos. 30 puntos. A uno del West Ham United, que marca el descenso. Esta vez la caída es posible. Y, con ella, un escenario que en el norte de Londres ni siquiera contemplaban hace unos años. Porque si el Tottenham baja, no será solo un descenso. Será una revolución estructural.

Pedro Porro, del Tottenham, reacciona durante el partido de la Premier League inglesa entre el Tottenham Hotspur y el Nottingham Forest / DAVID CLIFF

La Championship abriría las puertas de salida

La Championship no es solo una categoría inferior en lo deportivo. Es un ecosistema completamente distinto. Menos ingresos televisivos, menos visibilidad global y un impacto directo en la planificación deportiva. El club, consciente del riesgo, incluyó cláusulas en muchos contratos que reducirían los salarios hasta un 50% en caso de descenso. Una medida preventiva, pero no suficiente. Es difícil imaginar a jugadores de nivel 'Champions' aceptando jugar en la segunda división inglesa, lejos del escaparate de la Premier. Y más aún cuando muchos de ellos tienen ofertas suculentas sobre la mesa. Por lo que, es evidente que si el Tottenham descendiera, el equipo se desmantelaría.

Un Tottenham en modo 'liquidación'

El efecto dominó empezaría desde atrás. Guglielmo Vicario, pese a una temporada irregular marcada por problemas físicos, sigue siendo un portero valorado en el mercado, con pretendientes tanto en Inglaterra como en Italia.

Pero el gran foco está en la defensa. Pedro Porro, Micky van de Ven, Cristian Romero y Destiny Udogie forman una línea titular que, en circunstancias normales, sería intocable. En un escenario de descenso, es todo lo contrario: activos de primer nivel listos para salir.

Van de Ven, con un valor de mercado cercano a los 65 millones, es el futbolista más cotizado de la plantilla. Su perfil encaja en varios grandes de la Premier. Romero, capitán y referente, lleva tiempo en la agenda del Atlético de Madrid. Porro y Udogie, por su parte, han despertado el interés de clubes de las cinco grandes ligas.

En la medular, el panorama es más abierto. Rodrigo Bentancur, uno de los pilares del equipo en los últimos años, se enfrenta a una decisión clave: liderar una reconstrucción o buscar un nuevo reto en la élite. Sin embargo, muchos clubes se centrarían en los futbolistas más jóvenes. Lucas Bergvall y Archie Gray representan el futuro del Tottenham… pero también oportunidades de mercado. Sin duda, un año en Championship podría frenar su progresión, lo que abre la puerta a una salida estratégica. A ellos se suma Conor Gallagher, recién incorporado y con un perfil muy cotizado dentro de la Premier League.

Si hay una zona donde el impacto sería más visible, es en ataque. El Tottenham ha invertido fuerte en los últimos mercados, y precisamente ahí podría producirse la mayor fuga de talento. Xavi Simons y Mohammed Kudus, ambos fichados por cifras superiores a los 60 millones de euros, podrían salir apenas meses después de llegar. El neerlandés, de hecho, ya ha mostrado su predisposición a cambiar de aires. El canterano azulgrana nunca ha escondido su deseo de volver a la ciudad Condal, por lo que podría ser una oportunidad de mercado para el Barça poder hacerse con los servicios del mediapunta de 22 años.

Xavi Simons y su clásica celebración / ANDY RAIN / EFE

Junto a ellos, jugadores como James Maddison y Dejan Kulusevski mantienen un alto valor de mercado pese a las lesiones que han marcado su temporada. Ambos tienen talento y experiencia para seguir compitiendo al máximo nivel lejos del Norte de Londres.

Un mercado irrepetible en Europa

Si el descenso se confirma, el Tottenham se verá obligado a vender. No por voluntad, sino por necesidad. Ajustar salarios, equilibrar cuentas y redefinir el proyecto. Y eso, en el fútbol actual, se traduce en una palabra: oportunidades. Porque no es habitual que un club del 'Big Six' entre en modo 'liquidación'. Contar con jugadores de primer nivel por cifras inferiores a su valor real es un escenario que activa a todos los 'gigantes' de Europa.

Clubes como el Barça o el Atlético de Madrid, atentos desde hace meses a varios de estos nombres, podrían encontrar el contexto perfecto para cerrar operaciones estratégicas. Pero no serían los únicos. La Premier, siempre voraz, también está preparada para aprovecharse de la situación.

Grandes zonas de asientos vacíos tras la salida anticipada de los aficionados con el marcador 0-3 durante el partido de la Premier League inglesa entre el Tottenham Hotspur y el Nottingham Forest / DAVID CLIFF

Mucho más que un descenso

El Tottenham no baja a la Championship desde la temporada 1976-77. Casi medio siglo en la élite. Por eso, lo que está en juego no es solo una categoría. Es el estatus, la reputación de un club que hasta hace poco era de los más atractivos del continente. Un descenso significaría perder jugadores, valor de mercado y, sobre todo, peso competitivo. El 'Big Six' de la Premier League perdería a uno de sus miembros, mientras que los 'Spurs' se verían envueltos en una reconstrucción total. El resto de Europa, eso sí, encontraría una oportunidad única. Porque si el Tottenham baja, el mercado entero entraría en ebullición.