El Torreense reventó la Copa de Portugal: el Segunda que provocó un 'incendio' en la Lisboa de Trincao

El fútbol portugués lleva una semana siendo protagonista en la prensa internacional y el gran 'culpable' no es otro que el modesto Torreense, un club de la Segunda División portuguesa.

La entidad de Torres Vedras hizo historia hace unos días por la convocatoria de Stopira para el Mundial 2026, un veterano defensa de 37 años que defenderá los colores de Cabo Verde y se convertirá en el primer jugador del club en participar en una Copa del Mundo. La imagen del vestuario entero celebrando con él la llamada mundialista se hizo viral rápidamente en redes sociales. Sin embargo, lo que han hecho ahora es mucho más impresionante.

El Torreense ganó anoche la Copa de Portugal estando en Segunda División. Y no contra cualquiera. Lo hizo ante el poderoso Sporting CP, en una final que se fue a la prórroga y acabó con un 1-2 que provocó escenas de máxima tensión entre aficionados y jugadores “leones”. Ya es historia del fútbol portugués. Stopira, el mismo futbolista convocado por Cabo Verde para el Mundial, transformó el penalti decisivo en la prórroga.

El Estadio Nacional de Portugal, conocido como Jamor, no podía creer lo que estaba viendo. Un equipo de Segunda se acababa de cargar a uno de los gigantes de Portugal. Un título que, por cierto, les brinda billete para la fase regular de la Europa League. En una parte del estadio, la de los aficionados del Torreense, se vivió una absoluta locura. En la otra, donde se encontraban los seguidores del Sporting CP, hubo insultos, reproches y mucho enfado.

La tensión no se rebajó ni durante la entrega de medallas. Uno de los jugadores que más de cerca la vivió fue la estrella Francisco Trincão, quien, ya con la medalla de subcampeón, intentó acercarse a la grada para saludar a su padre, pero acabó recibiendo insultos de sus propios seguidores. El atacante optó entonces por pedir a su familia que bajara al césped para poder estar con ellos.

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En cierto modo, el internacional portugués buscó refugio en su gente. Su compañero Debast se mostró muy indignado con los insultos. Distintas maneras de gestionar una derrota histórica, humillante y que quedará grabada para siempre en la historia del fútbol luso. El Sporting CP tiene ahora una herida que costará cerrar, sobre todo en el plano emocional.