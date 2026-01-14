El Torino marchita el debut soñado de Antonio Arena

El Torino eliminó este martes al Roma (2-3) en los octavos de final de la Copa Italia tras un duelo loco que se decidió en el minuto 90 con el tanto del turco Emirhan Ilkhan pero que antes permitió al romanismo celebrar el sueño del italo-australiano Antonio Arena, debutante de 16 años que marcó el tanto del momentáneo empate.

Pese al resultado, a la victoria de un Torino que se medirá en los cuartos de final al Inter de Milán tras un partido encomiable, la historia que deja el duelo no puede ser otra que la de Antonio Arena.

Apenas 16 años, nacido en febrero de 2009 y con la doble nacionalidad australiana e italiana. Un desconocido en el fútbol de élite que debutó este martes con la camiseta de la 'Loba' y tras solo un minuto en el terreno de juego permitió al Roma soñar con el pase a los cuartos de final.

Todo lo que sucedió en el partido pasó a un segundo plano cuando el jovencísimo Arena, con el 68 a la espalda, hizo realidad el sueño de cualquier niño romanista. Hasta Gian Piero Gasperini, serio por naturaleza, no pudo esconder una sonrisa casi paternal desde el banquillo cuando su pupilo, al que había hecho debutar segundos antes, se elevó en el centro del área como un nueve puro para colocar el empate a dos en el minuto 81, salvado al Roma de la eliminación en el tiempo reglamentario.

Antes, el Torino se había adelantado por partida doble gracias al acierto del escocés Che Adams, con golazo incluido desde fuera del área. Y el combinado 'giallorosso' igualado en una primera ocasión gracias al español Mario Hermoso nada más comenzar la segunda mitad, también en el primer balón que tocó al ingresar en el campo como Arena, vistiéndose casi como el argentino Paulo Dybala por la forma de su gol, con túnel incluido antes de la gran definición con la zurda.

El fútbol, en cambio, tuvo otro plan para la gran noche del joven canterano que se robó todo el protagonismo en Roma. Porque cuando todos se preparaban para la lotería desde los once metros, apareció Ilkhan en un saque de esquina en el minuto 90 para aprovechar el error poco habitual del serbio Mile Svilar bajo palos, que dejó suelto un rechace en el corazón del área pequeña que acabó siendo decisivo.

El Torino se llevó al gran batalla en la capital italiana y se medirá al Inter por un puesto en la semifinal. El Roma, aunque amargado por la eliminación y porque rozó el pase, encontró consuelo en su canterano. Antonio Arena se bautizó en el coliseo particular de la 'Loba' con tan solo 16 años.