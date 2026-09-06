"Toque de atención" para el RB Leipzig de Marc Guiu

Marc Guiu debutó oficialmente con el RB Leipzig este fin de semana en la segunda jornada de la Bundesliga 2026/27. Fue en la derrota ante el Werder Bremen (3-1) en el Weserstadion. El catalán entró en el terreno de juego en el minuto 75, con el resultado en contra ya de 2 goles a 0. El ex del Barça y del Chelsea tuvo pocas oportunidades con el balón y no pudo realmente marcar la diferencia.

"Ha sido un verdadero toque de atención. Espero que haya llegado en el momento oportuno. No hace falta señalar a jugadores individuales; espero un rendimiento significativamente diferente. Con nuestras propias expectativas, no podemos simplemente descartar este partido”, dijo tras el encuentro Marcel Schäfer, director deportivo del RB Leipzig, en unas declaraciones recogidas por 'Bild'.

El equipo de Martín Demichelis debuta este próximo jueves en la fase liga de la Champions League esta temporada en casa del Como de Cesc Fábregas. Y la directiva pide un poco más del equipo.

En Bremen, los goles rivales llegaron de errores defensivos del conjunto de Red Bull. En Alemania se señala a Bakayoko en el primer gol, a la fragilidad defensiva en el remate de Füllkrug para el segundo gol y a Baku en el tercero.

El medio germano, al analizar el partido, apunta que el juego de presión que exige Demichelis aún no está funcionando y al equipo le cuesta entender los conceptos que explica el técnico. Se habla de "desorganización defensiva", "falta de creatividad e ímpetu ofensivo" en el centro del campo y "desesperación" en la delantera, personalizada en un Christopher Nkunku "aislado y agitando constantemente los brazos y pidiendo el balón".

La información, además, asegura que existen ya dudas en la directiva sobre la falta de ideas del equipo con el balón, que se han podido ver en estos primeros partidos de la temporada, también durante la pretemporada. Aun así, el entrenador argentino habría tenido una reunión con la cúpula del club tras el partido realizando un análisis exhaustivo de lo que había pasado y haciendo una autocrítica que fue bien recibida por los mandatarios.

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Y es que solo llevamos dos partidos de liga, pero los aficionados del Leipzig mostraron su descontento con el equipo en Bremen con silbidos. Tiene cosas por mejorar el técnico argentino y llega una prueba de fuego en la Liga de Campeones.