Tonali vuelve a una convocatoria después de 10 meses: "Ahora empieza un nuevo capítulo de mi vida"

Sandro Tonali se encuentra "muy feliz de volver a jugar un partido de fútbol" después de llevar más de 10 meses apartado de los terrenos de juego por el caso de las apuestas. Así lo ha confirmado en una entrevista exclusiva para la web de su club, el Newcastle, en vísperas de 'redebutar' con las Urracas en un partido de Carabao Cup contra el Nottingham Forest.

El centrocampista italiano, fichado hace un año por 70 millones de libras procedente del Milán, ha entrado en la lista de convocados para disputar su primer partido tras ser sancionado en octubre de 2023. Tonali solo pudo disputar doce partidos con el Newcastle antes de que la federación italiana le suspendiera diez meses por realizar entre 40 y 50 apuestas en fútbol mientras jugaba en la Serie A.

"Va a estar en la convocatoria. Está en forma, solo le falta coger minutos de juego. Ha trabajado mucho para estar lo más en forma posible", confirmaba este martes Eddie Howe, técnico de las Urracas.

Ahora, el mismo Tonali ha hablado por primera vez en las vísperas de su regreso para explicar como se sintió durante estos largos meses de castigo: "Los primeros meses fueron los más difíciles. Ahora siento que empieza un nuevo capítulo en mi vida, tanto para mí como para mi familia. Estoy muy feliz porque el equipo y los aficionados siempre me han apoyado".

"Estos meses he estado entrenado con el equipo y en los últimos días he podido jugar en varios partidos amistosos. Esto me ayudará a coger ritmo para volver a aguantar los 90 minutos en un terreno de juego".

El caso de apuestas fue una dura situación que desencadenó un plan especial para el italiano. "Tonali está llevando a cabo un plan terapéutico y educativo con toda la ayuda del club y continuará entrenando con sus compañeros", explicó el propio club hace unos meses. Ahora, el centrocampista afirma que "el programa de educación que hice en Italia ha sido muy importante para mí porque este problema afecta a mi vida entera, no solo al fútbol, y me ha ayudado mucho dar el paso y hablar de lo que me pasaba con gente experta. Creo que estos programas también son de mucha ayuda para los futbolistas jóvenes".

Tonali ha querido acabar esta emotiva entrevista agradeciendo a todas las personas que han estado ayudándolo en su recuperación: "Gracias a los aficionados, gracias a mis compañeros, técnico y toda la gente del Newcastle. La verdad es que nunca me han faltado los apoyos", sentencia.